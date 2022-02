Courrier des lecteurs Les critères d'un scrutin national...

Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 07:57

Vous ne savez pas pour qui voter et chaque jour pendant la campagne présidentielle vous vous interrogez.

Il y a ceux qui votent par fidélité à un parti ; la fidélité est un bon sentiment. On mettrait une pioche à la place du candidat qu'ils voteraient pour la pioche.



Il y a ceux qui font le vote affectif : la binette du candidat, qu'elle attire ou repousse, est un élément déterminant pour ceux-là.

Il y ceux qui votent selon le projet de société établi par le candidat ; c'est le vote d'analyse dans lequel l'intellect domine. Chacun voit dans le projet de l'autre ce qui ressemble le plus à ce qu'il souhaite pour lui-même. Quoi de plus normal c'est sa vie personnelle pour l'après élection qu'il choisit. Même si, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts individuels.

Il y ceux qui votent par mimétisme ; ils votent comme le voisin, le papa ou la maman, d'après la personne qui a le plus d'influence sur eux. Je n'établis pas de hiérarchisation de ces critères, c'est livré en vrac... La façon dont vous voterez déterminera à coup sûr votre personnalité.

Soyez en fier.