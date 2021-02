Société Les crémations suspendues au Centre Funéraire du Sud

Suite à un incident technique, l'ensemble des crémations sont suspendues pour une durée indéterminée.





La collectivité indique que "le centre funéraire reste néanmoins ouvert et fonctionnel : les admissions des corps, les veillées ainsi que les cérémonies funéraires seront assurées pendant cette période".

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le Centre Funéraire du Sud en composant le numéro suivant : 0262 33 94 94 La CIVIS informe que le Centre Funéraire du Sud a suspendu les crémations sur le site de la Ligne Paradis. "La CIVIS met tout en œuvre afin de rétablir au plus vite la situation. Durant cette période, les crémations seront prises en charge par le Centre Funéraire de PRIMA à Saint-Denis".