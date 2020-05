Communiqué Les crèches resteront également fermées à Saint-Benoît Par N.P - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 17:27 | Lu 121 fois





- Petite enfance (pour les crèches) : Après étude des recommandations à mettre en œuvre dans les établissements d’accueil du jeune enfant, et compte tenu des délais impartis, la mairie de Saint-Benoît a décidé de maintenir la fermeture des crèches et du jardin d’enfants jusqu’à nouvel ordre.Toutefois, la crèche Les Écureuils continuera à accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise, dans la limite des places disponibles (La liste des professionnels concernés est précisée sur le site www.monenfant.fr ). Pour toute demande d’inscription, merci de contacter Gaelle Brousse, directrice de la crèche, au 0692 86 56 22 ou par mail gaellebr974@gmail.com L'arrêté de fermeture des écoles et crèches est disponible en téléchargement sur le site internet de la ville.Pour toute demande d'attestation, il est demandé aux parents de se rapprocher des services concernés en précisant nom/prénom de l'enfant et nom de l'établissement dans lequel il est inscrit :- Affaires scolaires (pour les écoles) : das@ville-saintbenoit.re - Petite enfance (pour les crèches) : petiteenfance@ville-saintbenoit.re