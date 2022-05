Economie Les créations de micro-entreprises sont particulièrement importantes depuis le début de la crise sanitaire

Depuis les années 2000, le non-salariat se développe fortement sur l’île. Les créations de micro-entreprises sont d’ailleurs particulièrement importantes depuis le début de la crise sanitaire, notamment celles spécialisées dans la vente à distance et la livraison à domicile. Par N.P - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 09:40

Début 2021, à La Réunion, 38.000 personnes exercent une activité non salariée, soit 7 % de la population en âge de travailler, rapporte l'Insee. "Depuis les années 2000, le non-salariat se développe fortement sur l’île. Entre 2000 et 2020, l’emploi non salarié y augmente en effet à un rythme trois fois plus élevé que dans les régions métropolitaines de province, pour atteindre aujourd’hui un développement proche de la moyenne nationale", souligne l'institut de statistiques.



Le statut privilégié à La Réunion pour exercer une activité non salariée reste celui de l’entreprise individuelle "classique". "L’essor de la micro-entreprise, plus tardif qu’ailleurs, vient toutefois modérer cette prépondérance de l’entreprise individuelle", note l'Insee. Les créations de micro-entreprises sont d’ailleurs particulièrement importantes depuis le début de la crise sanitaire, notamment celles spécialisées dans la vente à distance et la livraison à domicile.



Le non-salariat rassemble une population extrêmement hétérogène, selon le secteur d’activité mais aussi selon le revenu. "Les micro-entreprises dégagent des revenus très faibles (600 € en moyenne par mois), alors que les professions libérales font partie des métiers les mieux rémunérés (5 300 € par mois)", indique encore l'Insee.