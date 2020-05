Santé Les courriers d'invitation à se faire dépister des cancers arrivent de nouveau dans les boîtes aux lettres Par LG - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 18:06 | Lu 136 fois

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de La Réunion relance le dépistage organisé des cancers. Suspendu en raison de la réglementation sanitaire liée au confinement, l'envoi des invitations à la population concernée a repris à compter de ce 11 mai 2020.



25 000 courriers prévisionnels envoyés d'ici juin



Dans un premier temps : les courriers sont envoyés aux réunionnaises concernées par le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus.



Sans nouvelles annonces gouvernementales entre-temps, les patientes ayant reçu le courrier d'invitation sont invitées à prendre rendez-vous avec le professionnel de santé de leur choix, qui les accueillera dans les conditions sanitaires recommandées par les autorités de santé.



Compte tenu d’un problème d’approvisionnement, l’envoi des invitations au dépistage du cancer du colon sera différé. D'ici le retour à la normale, il est conseillé aux médecins de remettre le test aux patients concernés en complétant manuellement le dossier administratif.

Rappel : Le dépistage organisé des cancers, qui est concerné ?



Le dépistage organisé est une démarche qui permet de diagnostiquer tôt certains cancers (90% de cancers guéris s'ils sont pris à temps !).



Vous recevez à votre domicile un courrier vous invitant à réaliser le dépistage qui vous concerne et qui indique le mode d'emploi.



1. Dépister le cancer du sein : vous êtes une femme âgée entre 50 et 74 ans, vous êtes invitée à faire une mammographie, associée à un examen clinique tous les 2 ans.

2. Dépister le cancer du col de l'utérus : vous êtes une femme âgée entre 25 et 65 ans, vous êtes invitée à faire un frottis tous les 3 ans (sage femme, médecin traitant ou gynécologue)

3. Dépister le cancer du colon : vous êtes une femme ou un homme, âgé(e) entre 50 et 74 ans, vous êtes invité(e) à faire un test immunologique tous les 2 ans.



Pour information, contactez le 0262 30 90 90



