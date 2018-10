La grande Une Les coureurs favoris de l’édition 2018 de la Diagonale des fous





Il a inscrit son nom au palmarès de la Diagonale des fous ​en 2013. Cette année-là, il avait bouclé les 167 km en 22 heures et 58 minutes, avant de récidiver en 2014 (24H25 sur 167 km toujours).



Après une année consacrée à d'autres trails sur le circuit mondial, il était revenu à La Réunion en 2016, encore une fois pour y jouer le premier rôle. Il y a deux ans, il bouclait les 165 km de course en 23 heures et 44 minutes.



Le natif de Lille retrouvera son rival le plus assidu sur les sentiers de La Réunion, à savoir Antoine Guillon qui avait été son dauphin en 2016. Antoine Guillon avait franchi la ligne une trentaine de minutes après lui, soit en 24H et 15 minutes. L'autre adversaire de taille s'appelle



Aux côtés des trois principaux favoris, la liste des challengers pourrait déboucher sur quelques confirmations : Fabien Antolinos, Renaud Rouanet, Sébastien Camus, Sylvain Camus, Maxime Cazajous, Aurélien Dunand Pallaz, Hervé Giraud Sauveur, Mickaël Pasero, René Rovera, Romain Olivier, Cédric Chavet, Germain Grangier sont en embuscade. Chez les étrangers, le Suisse Tschumi Jean-Philippe, les espagnols Tofol Castanyer, Aizpuru Larranaga et l’italien Kienzl Peter pourraient déjouer les plans de François D’haene, favori pour un quatrième titre.



Localement, René-Paul Vitry, Jean Eddy Lauret, Sébastien Parmentier, Guy Noël Lebon, Géraldo Trulès et Fabrice Fontaine font partie des chances réunionnaises, tout comme Camille Bruyas, Gilberte Libel et Sophie Blard chez les femmes. Hors Réunion, la Suédoise Mimi Kotka, les métropolitaines Audrey Tanguy, Nathalie Mauclair, Emilie Lecomte, Christelle Bard, Jocelyne Pauly, Audrey Bassac et Juliette Blanchet composent la liste des favorites.



Toutes espèrent succéder à la suissesse Andrea Huser qui avait bouclé la Diag’ en 26 heures et 34 minutes l’an dernier. Le triple vainqueur de la Diagonale des fous effectue son retour cette année. François D’Haene est le favori de cette édition 2018.Il a inscrit son nom au palmarès de la Diagonale des fous ​en 2013. Cette année-là, il avait bouclé les 167 km en 22 heures et 58 minutes, avant de récidiver en 2014 (24H25 sur 167 km toujours).Après une année consacrée à d'autres trails sur le circuit mondial, il était revenu à La Réunion en 2016, encore une fois pour y jouer le premier rôle. Il y a deux ans, il bouclait les 165 km de course en 23 heures et 44 minutes.Le natif de Lille retrouvera son rival le plus assidu sur les sentiers de La Réunion, à savoir Antoine Guillon qui avait été son dauphin en 2016. Antoine Guillon avait franchi la ligne une trentaine de minutes après lui, soit en 24H et 15 minutes. L'autre adversaire de taille s'appelle Benoît Girondel , vainqueur de l'édition 2017 en 23 heures et 53 minutes sur 165 km de tracé.Aux côtés des trois principaux favoris, la liste des challengers pourrait déboucher sur quelques confirmations : Fabien Antolinos, Renaud Rouanet, Sébastien Camus, Sylvain Camus, Maxime Cazajous, Aurélien Dunand Pallaz, Hervé Giraud Sauveur, Mickaël Pasero, René Rovera, Romain Olivier, Cédric Chavet, Germain Grangier sont en embuscade. Chez les étrangers, le Suisse Tschumi Jean-Philippe, les espagnols Tofol Castanyer, Aizpuru Larranaga et l’italien Kienzl Peter pourraient déjouer les plans de François D’haene, favori pour un quatrième titre.Localement, René-Paul Vitry, Jean Eddy Lauret, Sébastien Parmentier, Guy Noël Lebon, Géraldo Trulès et Fabrice Fontaine font partie des chances réunionnaises, tout comme Camille Bruyas, Gilberte Libel et Sophie Blard chez les femmes. Hors Réunion, la Suédoise Mimi Kotka, les métropolitaines Audrey Tanguy, Nathalie Mauclair, Emilie Lecomte, Christelle Bard, Jocelyne Pauly, Audrey Bassac et Juliette Blanchet composent la liste des favorites.Toutes espèrent succéder à la suissesse Andrea Huser qui avait bouclé la Diag’ en 26 heures et 34 minutes l’an dernier.



Zinfos974 Lu 1206 fois