Les coureurs des quatre courses du Grand Raid récupèrent leur dossard

La remise des dossards des 4 courses a lieu ce mercredi sur le site des jardins de la Mairie de Saint-Pierre.



Durant cette journée, il sera procédé à une remise des dossards par course. Dans les faits, hormis le dossard, une puce et un bracelet sont à retirer car depuis quelques années, le pointage tout au long du parcours est électronique.



Honneur à la reine des courses, la Diagonale des fous, dont la remise des dossards commence dès 7H30 et jusqu'à midi. Pas moins de 2748 personnes sont inscrites mais quelques désistements pourraient être comptabilisés en fin de journée, notamment en raison des soucis de transport que certains participants métropolitains ont rencontrés sur la compagnie XL Airways.



Place ensuite aux participants du Trail de Bourbon avec une remise des dossards qui s'effectuera entre 13H00-16H00. Sont ensuite appelés les coureurs de la Mascareignes entre 16H00-19H00.



Tout au long de la journée, les organisateurs accueilleront, de 8H à 16H00, les participants de la plus récente des courses : la Zembrocal trail.



La présence des coureurs est indispensable car un bracelet de reconnaissance individuelle sera fixé au poignet de chaque "fou".