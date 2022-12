Courrier des lecteurs Les couleurs de la liberté !

Par Manick - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 09:00

Être libre ! Libres d'une vie d'inquiétudes et d'une recherche avide de facilité. Être libre, c'est être sans entraves pour avoir la capacité d'accomplir par moi-même ce pour quoi je suis fait. Ne vivons pas dans la crainte, même si nous souffrons devant l'immoralité qui ne cesse de grandir dans le monde. Dans ce monde qui est un peu schizophrénie, au point qu'il crie : "LIBERTÉ, LIBERTÉ, LIBERTÉ", mais qu'il est davantage :"ESCLAVE, ESCLAVE, ESCLAVE !" Fêtons en toute liberté, les couleurs de la liberté et portons l'espérance dans ce monde qui désespère. L'histoire des " cafres, comoriens, malgaches, indiens, mairiciens, z'oreils..", "kom on dit" aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que l'histoire de tous les Réunionnais. Fêtons notre propre liberté de choisir notre vie.. Ne nous contentons pas de fêter pour fêter. Soyons des êtres libres, libérés et libérants. Détachons-nous de ces chaînes qui nous enchaînent ! Prenons tous un " moment de réflexion personnelle "sur notre trajectoire, notre parcours, et, tracons le chemin, qui ne sera ni le mien, ni le sien, mais bien le tien : ton chemin de liberté. Nous connaissons peu ou pas assez notre histoire, puissions nous découvrir cette richesse du passé, afin que chacun s'y retrouve, pour bâtir son futur. Que ce 20 décembre soit toujours la fête d'une vraie liberté et de dignité nationale. Des hommes, aujourd'hui en certains pays du monde, ne gagnent presque rien en travaillant d' une manière humaine. En choisissant d'accepter la liberté, c'est rejeter les esclavages de ce monde. Un rendez-vous incontournable en ce 20 décembre, pour rendre hommage à la mémoire des esclaves et célébrer la liberté. Notre Île revit cette commémoration, à travers de nombreuses manifestations culturelles et religieuses. Des dates clés : 20 décembre 1848, Sarda Garriga annonce que la France a aboli l'esclavage, et, que ce jour-même, 62 000 esclaves sont libres. Le 2 août 1849, les nouveaux affranchis ont le droit de voter : 25 000 Noirs et les Blancs que 10 000. En 1870, les libéraux vont entreprendre une croisade pour amener les affranchis aux urnes. Au début du XXe siècle, la messe du dimanche à 4 heures du matin reste la messe des Noirs. Cette période de l'esclavage a profondément marqué l'histoire de notre Île, comme celle des autres anciennes colonies Françaises d'Outre-mer. Saluons haut et fort, François Mitterrand, qui consacrera le 27 avril 1985, la date du 20 décembre 1848 : jour férié en Journée de commémoration de l'abolition de l' esclavage. Oui, l'esclavage a bel et bien été aboli ! Le droit à la liberté est inscrit au cœur de toute personne humaine. Chacun est appelé à conduire sa vie d'une manière personnelle ; c'est ce qui fait sa dignité ! Voilà qui nous dit, pour chacun d'entre nous la merveille et le vertige de la liberté de chacune de nos vies. Nous savons tous à l'intime de nos cœurs que nous sommes faits pour le vrai, pour le bien, pour le beau, pour le juste. Nous savons aussi, que nous sommes faits pour le meilleur. Que d'injustices, que de mépris des pauvres! Il serait bon de nous interroger sur notre véritable liberté personnelle. Est-ce simplement notre attachement ou notre fierté, dans des réalités de ce monde ? Est ce que nous n'acquérons la liberté que parce que nous avons du pouvoir ou du savoir ou de l'argent ? Est-ce que la liberté est le fruit des moyens mis en œuvre dans l'économie, dans la gestion des réalités de ce monde, une sorte d'agencement de soi ! Être libre ! Libres de toutes les formes de marchandages relationnels ou spirituels, ces esclavages qui nous rendent souvent prisonnier du regard des autres, ou d'un Dieu à acheter. Posons-nous ces questions- clés et essentielles, qui méritent une attention particulière à toute vie humaine : aujourd'hui suis-je vraiment libre ? Libre de quoi ? Libre pour quoi ? Qu'est ce qui est la source, le dynamisme et la vie profonde de notre liberté ?