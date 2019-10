Les corps des deux passagers décédés pris en charge par les pompes funèbres

Plus de 5 heures après ce crash aérien survenu à hauteur de la Plaine des Sables, le corps de deux des passagers du Cessna ont été dégagés de l'aéronef. À 14H40, les pompiers ont utilisé l'un de leur 4x4 pour transporter les corps des deux victimes de ce crash. Quatre amis avaient embarqué à bord d'un Cessna dirigé par Vincent Bouget, un pilote expérimenté, ancien militaire et actuel pilote sur la flotte Boeing d'Air Austral . Ce dernier est notamment blessé au genou.Étant donné que le lieu du crash n'était pas accessible par voie routière, la liaison avec les fourgons des pompes funèbres se fera dans quelques minutes au niveau de la Plaine des Cafres.Les deux autres passagers survivants de ce crash ont été transportés peu avant 13H vers le centre hospitalier sud Réunion. L'un des deux blessés était dans un état d'urgence absolue. Le second survivant a été diagnostiqué en état d'urgence relative.