Les contrôles anti-fraude aux prélèvements obligatoires ou aux prestations sociales se poursuivent

Le CODAF, qui réunit plusieurs services d'Etat, poursuit ses points de contrôle pour détecter et sanctionner les fraudes aux finances publiques, qu'elles se rapportent aux prélèvements obligatoires ou aux prestations sociales. Publié le Samedi 11 Septembre 2021

Les gendarmes de la brigade de Saint-Benoît, accompagnés de leurs collègues de l'Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique (l'OCLAESP) ainsi que des agents du Bureau de Contrôle et de Recherche (le BCR) et de l'URSSAF (Union de Recouvrement et des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales), ont effectué un contrôle anti-fraude dans deux garages de la commune de Saint-Benoit, sous le regard du sous-préfet Michael Mathaux.



"S'appuyant sur un dispositif inter-services, l'objectif du CODAF (le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude) était de constater tout type d'infraction. Ces contrôles ont vocation à se multiplier dans toute l'île pour vérifier que les entreprises sont bien en règle avec la loi", indique la Gendarmerie de La Réunion.



Les comités opérationnels départementaux anti-fraude, réunissent, sous la co-présidence du préfet de département et du procureur de la République du chef-lieu du département, les services de l’Etat (police, gendarmerie, administrations préfectorale, fiscale, douanière et du travail) et les organismes locaux de protection sociale (Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocations familiales, d'assurance maladie et de retraite,...) afin d’apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, qu’ils concernent les prélèvements obligatoires ou les prestations sociales.







