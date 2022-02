Société Les contributeurs du site Band Cochon se "décarcassent"

10 chasseurs contributeurs du site Band Cochon ont localisé et shooté des dépôts sauvages de déchets. Cette semaine, focus sur les nombreuses carcasses de voitures abandonnées en pleine nature ou découpées et laissées sur le trottoir. Par LG - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 12:04





Voici un florilège des dépôts sauvages repérés aux quatre coins de l'île cette semaine :



- Avenue Raymond Barre la châtoire Le Tampon



- Cadavres de voitures dans le lit de la rivière Bras de la plaine



- A 1 minute en voiture de la déchetterie de Pierrefonds, des restes de chantiers (gravats) et des pneus



- Batterie de voiture au sol à Pierrefonds



- Même si cela ne se voit pas trop sur la photo, c'est un véritable véhicule hors d'usage qui dort ici depuis des mois et des mois...



- A Bel Air Saint-Louis, encore une batterie automobile sur le bord du chemin



- Dès l'entrée de la ville, un dépôt sauvage : ça donne le ton...



- Voiture découpée à la meuleuse et mise en tas en plein trottoir qui devient inutilisable pour les piétons du quartier. On voit de ces choses à Saint-Louis...



- 90% des déchets de ce dépôt doivent se retrouver en poubelle et non sur le bord de route ! Lamentable !!



- Beurk !! Déchets verts + déchets encombrants sur un même dépôt = impossibilité de collecte !



- Des déchets ménagers à n'en plus finir au Gol : tout entre dans les poubelles, mais pourtant tout se retrouve ici dans la nature. Une honte !!



- Dépôt sauvage à côté du nouveau pont de la route Hubert Delisle à Saint-Louis, toujours très sale. L'après cyclone est difficile !", résume Jacques Aulet, administrateur de la page participative Band Cochon . Alors qu'un autre cyclone est en approche, il invite chacun à respecter les calendriers de collecte.Voici un florilège des dépôts sauvages repérés aux quatre coins de l'île cette semaine :- Avenue Raymond Barre la châtoire Le Tampon- Cadavres de voitures dans le lit de la rivière Bras de la plaine- A 1 minute en voiture de la déchetterie de Pierrefonds, des restes de chantiers (gravats) et des pneus- Batterie de voiture au sol à Pierrefonds- Même si cela ne se voit pas trop sur la photo, c'est un véritable véhicule hors d'usage qui dort ici depuis des mois et des mois...- A Bel Air Saint-Louis, encore une batterie automobile sur le bord du chemin- Dès l'entrée de la ville, un dépôt sauvage : ça donne le ton...- Voiture découpée à la meuleuse et mise en tas en plein trottoir qui devient inutilisable pour les piétons du quartier. On voit de ces choses à Saint-Louis...- 90% des déchets de ce dépôt doivent se retrouver en poubelle et non sur le bord de route ! Lamentable !!- Beurk !! Déchets verts + déchets encombrants sur un même dépôt = impossibilité de collecte !- Des déchets ménagers à n'en plus finir au Gol : tout entre dans les poubelles, mais pourtant tout se retrouve ici dans la nature. Une honte !!- Dépôt sauvage à côté du nouveau pont de la route Hubert Delisle à Saint-Louis, toujours très sale.