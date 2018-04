Les conséquences de Fakir sur l’aménagement paysager du chantier du Pôle Entrée de Ville

Suite aux intempéries survenues le mardi 24 avril 2018, les arbres présents sur le site des travaux du Pôle Entrée de Ville ont été fortement endommagés. Nombre d’entre eux ont soit souffert de branches arrachées (allant jusqu’à l’arrachement d’une partie du tronc) soit ont été déracinés.



Afin de garantir la sécurité des usagers et des ouvriers, la SEDRE et les équipes de travaux vont procéder à l’abattage des arbres concernés dès ce vendredi 27 avril 2018.



Dans le cadre des travaux, de nouveaux sujets seront plantés afin de compenser la perte des arbres abattus (3 sujets plantés pour 1 sujet abattu) et d’offrir au site un aménagement paysager de qualité.