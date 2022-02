Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les conseillers numériques déployés dans les Bassins de vie Les cinq conseillers numériques itinérants recrutés par la Ville de Saint-Paul, terre accueillante et participative, se déploient à partir de ce lundi 14 février 2022 dans les 7 Bassins de vie du territoire.

Chaque semaine, ils tiendront des ateliers collectifs à destination de la population, dans une logique de proximité. Découvrez ci-dessous les contacts de ces conseillers en fonction du secteur où vous habitez.

Les conseillers numériques déployés dans les Bassins de vie Leurs missions sont de former les habitants aux outils numériques mais aussi à l’utilisation du smartphone et de l’ordinateur. L’objectif est de leur permettre de devenir autonomes le plus rapidement possible.

Les conseillers numériques déployés dans les Bassins de vie La lutte contre l’exclusion numérique concerne également Mafate. Des ateliers itinérants se tiendront aussi dans le cirque pour les habitants des différents ilets.

La volonté de la Municipalité est de venir en aide à des publics ciblés dans leurs démarches administratives. La lutte contre l’illectronisme représente ainsi une volonté forte.

Une vingtaine d’aidants connect habilitée réalise déjà les démarches administratives et effectue des déclarations en ligne pour les citoyens. Cela se passe dans les mairies annexes et les équipements de proximité de la commune.

Saint- Paul, Ville moderne, inclusive et numérique, continue de développer l’accès aux droits pour ses habitants.







