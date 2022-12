Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les conseillers numériques ainsi et les aidants connect de la Ville ont participé à la manifestation NEC (Numérique En Commun) Chaque année une manifestation intitulée NEC (Numérique En Commun) réunissant l’ensemble des Conseillers Numériques de l’ile, est organisée par l’association SOLIDARNUM avec pour objectif la contribution à l’émergence collective d’un numérique d’intérêt général : inclusif, ouvert, accessible, éthique, durable, souverain et au service des citoyens. Les conseillers numériques et les aidants connect de Saint-Paul y ont participé.

Depuis 2021, la Ville de Saint-Paul, avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), a œuvré afin d’apporter collectivement des réponses aux enjeux liés à l’inclusion numérique. Cela s’est traduit par le recrutement de Conseillers Numériques qui ont pour missions d’accompagner les usagers à réaliser leurs démarches en ligne et à comprendre l’environnement et le vocabulaire numérique (gérer des courriels, apprendre les bases du traitement de texte) que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.



Pour se faire, ils se déplacent vers les équipements de proximité situés au sein des bassins de vie de la Commune (Mafate inclus) afin de proposer des ateliers collectifs ou des entretiens individuels. La ville a également, sur ses fonds propres, recruté des Aidants Connect qui accueillent la population sur des points fixes afin de les aider à réaliser leurs démarches en ligne. Concrètement c’est un temps d’échange et de formation à destination des décideurs publics et des acteurs territoriaux pour découvrir et mettre en place les meilleures pratiques qui contribueraient à réduire l’exclusion sociale relative à la dématérialisation des Services proposés à la population.

Ainsi, les Conseillers Numériques et les Aidants Connect ont la possibilité de partager leurs expériences, de découvrir et de co-construire des outils partagés de l’inclusion numérique au travers de divers ateliers proposés pendant 2 journées entières. Les agents de la Ville de Saint-Paul accompagnés de l’élue déléguée à l’innovation Numérique, Hélène ROUGEAU, ont participé à ces deux journées qui se sont déroulées les 06 et 07 décembre 2022 au MOCA à Saint-Denis.



9 000 entretiens (interventions) réalisés en un an



Le thème cette année est « L’inclusion numérique : Levier culturel, économique et social ? C’était l’occasion de valoriser le travail qui a été mené à Saint-Paul depuis octobre 2021 avec plus de 9 000 entretiens (interventions) réalisés en un an au sein de la Commune. Ce chiffre démontre l’importance, la nécessité de la demande et l’attente de la population pour un accompagnement au numérique. Au deuxième jour de cette manifestation du NEC, un enregistrement audio qui présente des témoignages de Saint-Paulois.es qui ont bénéficié de l’accompagnement des Conseillers Numériques de la ville a été diffusé.



Les retours de la population ont permis de mettre en exergue la montée en compétence numérique de celles et ceux qui ont bénéficié de l’accompagnement des Conseillers Numériques et des Aidants Connect. Cela confirme que la dématérialisation des services facilite l’accès aux démarches administratives pour une majorité d’usagers, mais elle risque également de complexifier ces mêmes démarches pour ceux qui n’ont pas suffisamment de connaissances en informatique.Un accompagnement à la dématérialisation est donc primordial et c’est l’affaire de tous que ce soit les services publics ou privés.



Pour sa part, la ville de Saint-Paul continuera à œuvrer et à amplifier l’accompagnement proposé à la population Saint-Pauloise afin qu’elle puisse se familiariser avec le monde numérique et que les citoyens.es puissent véritablement avoir accès aux opportunités du numérique dans leur vie quotidienne.





