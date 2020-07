A la Une .. Les congés bonifiés des fonctionnaires réformés

Le décret réformant les congés bonifiés a été publié au journal officiel samedi 4 juillet. Dorénavant, les fonctionnaires ultramarins en hexagone ne pourront plus que prendre 31 jours de congé d’affilés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 17:20 | Lu 3390 fois

Le cadeau d’Édouard Philippe avant son départ de Matignon risque de laisser plus d’un Ultramarin amer. Le décret qui réforme les congés bonifiés des fonctionnaires a été publié samedi 4 juillet au Journal officiel. Une réforme que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, avait repoussé en juin 2019 face à la grogne engendrée. Ce décret entre en vigueur ce dimanche 5 juillet.



Sur le site legifrance.gouv, on peut lire : "le décret vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d'en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d'une diminution de leur durée. S'agissant plus spécifiquement de la fonction publique d'État, le projet de décret ouvre de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents publics de l'État en contrat à durée indéterminée et des agents de l'État ayant leur centre des intérêts moraux et matériels dans une collectivité d'outre-mer du Pacifique".



Sur le plan pratique, cela signifie que les fonctionnaires ultramarins travaillant en métropole ne pourront pas prendre plus de 31 jours de congés bonifiés d’affilés, contre deux mois auparavant. En contrepartie, ces congés pourront être pris tous les 2 ans contre 3 ans jusqu’à présent. Les frais de transport ne seront plus "remboursés" mais "pris en charge" selon certaines conditions et en fonction de la situation familiale du fonctionnaire.

