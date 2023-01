Les conduites "sous l'empire d'un téléphone" deviennent un véritable fléau

42 infractions en deux heures. C’est le bilan "bien chargé" des gendarmes de l’Est en ces premières heures du week end.



Huit militaires dont ceux de la brigade motorisée se sont postés à hauteur de la bretelle de la RN2 de Sainte-Suzanne entre 14h30 à 16h30 ce vendredi.



Au palmarès des infractions du jour trône en bonne place l’usage du téléphone au volant. Un véritable fléau. Pas moins de 32 automobilistes ont été "immortalisés" en train de passer un coup de fil.



Deux conducteurs ont quant à eux oubliés de mettre la ceinture de sécurité à leur enfant placé sur la banquette.



Pot d'échappement qui "boucane"



Deux autres n'ont pas manqué d'air. Ils ont été verbalisés et priés de faire respirer leur voiture en raison de non respect des normes d'émission de fumée d'échappement.



Au rayon des infractions tristement habituelles, notons la présence d’une conduite sous stupéfiants, d'une conduite sous l'empire de l'alcool, d'un défaut d’assurance, d'un défaut de contrôle technique, d'un véhicule aux vitres trop teintées et d'un non respect des distances de sécurité.



Parmi les contrevenants, un a tiré le gros lot en se voyant dépossédé de son véhicule qui a pris la direction de la fourrière.