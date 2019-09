La grande Une Les conducteurs de Car Jaune en première ligne face à l'évolution de la société De part son métier, qu’il exerce avec passion, Edmond Brisso répond aux besoins de mobilité des Réunionnais. A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Zinfos a rencontré ce conducteur de bus qui affiche 25 ans au compteur. Le lien social est au coeur de son travail. Portrait.

La Semaine européenne de la mobilité s'achève ce dimanche. L'occasion de rencontrer les acteurs qui sont en contact direct avec les usagers des transports publics.



Edmond Brisso est conducteur de car depuis 25 ans. 25 ans qu'il sillonne les routes de l’île avec le sourire et ce malgré l'évolution du rapport avec les passagers. Une question d'époque sans doute...



"Enfant, je voyageais avec mes parents et si il y avait de la place, je me mettais devant pour être au plus près du chauffeur. Et quand le bus tournait, mon coeur tournait avec". Ce métier, il en rêvait marmaille. Après cinq années passées au volant d’un camion, il officie par la suite chez Charles Express. Aujourd’hui, il intervient sur le réseau Car Jaune.



Il y a quelques années, pour "évoluer", Edmond a "quitté le réseau" pour devenir contrôleur. Un poste qu’il a finalement laissé pour reprendre sa place en tant que chauffeur.



"J’avais perdu le sourire, mais c’était inconscient. Les passagers qui ont l’habitude de voyager avec moi me l’ont fait remarquer", se souvient-il. Le contact n’était évidemment pas le même. En tant que conducteur, "les gens comptent sur nous pour se déplacer". Sa mission, il l’entend donc comme un service public qui exige "politesse, sourire pour accueillir et disponibilité pour renseigner".



Aujourd’hui, il est interdit de discuter avec le chauffeur durant le trajet, mesure de sécurité oblige, mais les échanges avec les passagers en gare ou avant de monter dans le bus sont encore relativement présents.

Le turn over sur les lignes freine également les liens qui existaient auparavant entre chauffeurs et passagers. "Les anciens, avant, ne montaient qu’avec un chauffeur. Ils avaient leurs préférences peut-être sur la manière de conduire aussi". Alors qu’Edmond s’apprête à décoller de la gare routière de Saint-Pierre pour Saint-Benoit par Le Brulé en ce jeudi 19 septembre, certains passagers, en validant leur ticket, le salue par son nom. "C’est un trajet long mais les passagers sont aimables", confie-t-il. La ligne S1 est d’ailleurs celle qu’il préfère. En sens inverse, les lignes desservant l’Ouest n’ont pas sa faveur en raison des embouteillages.



Les incivilités ont évolué au fil des années



Deux autres de ses qualités seraient également de garder son calme et de dialoguer en premier lieu. Durant ce quart de siècle, Edmond n’a jamais subi d’agression au volant de son bus mais a porté secours. "Une femme se faisait agresser au couteau à la gare routière et je suis intervenu pour maîtriser l’homme". Il y a 15 ans, son bus tout neuf a en revanche fait l’objet de jets de galets sur le pont de la Rivière des galets….



Pour lui, les incivilités ont évolué au fil des années. Les bus étaient souvent dégradés, des chauffeurs agressés. Des passagers restent agressifs mais le plus souvent entre eux. Les conducteurs suivent tous les deux ans des formations de gestion de conflit.



La vidéo-protection a également quelque peu changé la donne. La technologie a fait son entrée dans les transports en commun : boîte de vitesse automatique, éthylotest anti-démarrage notamment pour la sécurité, climatisation ou accès au wifi pour le confort des passagers… Le temps lontan du car courant d’air apparaît soudain si loin. Les nostalgiques se consoleront avec cette pratique typiquement réunionnaise qui perdure, malgré l’installation de dispositif d’alerte, de taper deux fois dans ses mains pour demander l’arrêt du car.



A une dizaine d’années de la retraite, au volant de son bus dernier cri, Edmond n’a aucun regret. Si c’était à refaire, il deviendrait chauffeur de bus ! PB Lu 183 fois