A la Une . "Les conditions météorologiques vont se dégrader dans les prochaines heures" (Préfecture)





Pour rappel,



Une attention particulière doit être portée sur les points suivants :



1/ vigilance sur les cours d’eau

Une vigilance crue de niveau jaune est activée pour la rivière Langevin.

La prudence est de mise sur l’ensemble des cours d’eau au regard des précipitations qui ont débuté dans le sud de l’île principalement en cas de submersion de radiers.



2/ Trafic aérien

Au vu des prévisions météorologiques, certaines compagnies aériennes ont modifié leurs plans de vol. Si vous devez voyager dans les heures et jours à venir, contactez votre compagnie aérienne.



3/Réseau routier

L’évolution des conditions météorologiques conduit le préfet à recommander la plus grande prudence aux automobilistes sur l'ensemble du réseau routier qui devrait être impacté par de fortes pluies dans les heures à venir. .



4/ centre d’hébergement

Des centres d’hébergement sont prévus dans chaque commune pour une mise à l’abri en cas de nécessité. Contactez votre mairie pour connaître le centre d’hébergement le plus proche de chez vous.



Rappel des conseils de comportement à ce stade :



• Se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone ;

• Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer ;

• Vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles pour les transistors, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ;

• Ne pas s’approcher du rivage en cas de houle ;

• Vérifier les toitures et les fermetures des locaux d’habitation ;

• Vérifier l’arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers ;

• S’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile, au besoin en appelant sa mairie ;

• Contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires.



Numéros de téléphones utiles: SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.

