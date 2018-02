Les conditions météo sur Saint-Leu impactent le trafic des bus kar’ouest dans certains quartiers de la commune

Ligne 43 déviée par le chemin Renaud Haut >>> CD 13 >>> Gendarmerie de Saint-Leu >>> Pointe des Châteaux

Ligne 43 bis déviée par le CD 13

Ligne 52 déviée par le CD 13 jusqu’à l’arrêt RDT Portail

Important à noter

►Ligne 43, dans le sens Aller, Bois-de-Nèfles >>> Pointe des Châteaux, effectue son terminus à l’arrêt Chemin Grand FondArrêts non desservis : Ravine du Cap – Le Cap – Pierrailles – Les Ruines – Tamarins – Épinard – Dattier – La Croisée – Chemin Fatak – Chemin des Banoirs – Ruelle des Zattes – Impasse Vollard – Cité Lelievre – Jujube – Lot. Les Pêcheurs – FlamboyantsArrêts les plus proches : Chemin Grand Fond – Gendarmerie de Saint-Leu► Ligne 43 bis, dans le sens Aller, effectue son terminus à l’arrêt Ravine du CapArrêts non desservis : Chemin Grand Fond – Chemin Evariste Lebon – Lot. Lauret – Fond MadielArrêts les plus proches : Ravine du Cap – Chemin Renaud Haut► Ligne 52, dans le sens Aller, effectue son terminus à l’arrêt Ravine du CapArrêts non desservis : Chemin Grand Fond – Chemin Évariste Lebon – Lot. Lauret – Fond MadielArrêts les plus proches : Ravine du Cap – Chemin Renaud HautEn raison de la fermeture du chemin Pierre Deguigné , les lignes 43 bis – 44 – 44 bis et 47 sont toujours déviées par la rue de La Cheminée, à l’aller et au retour.