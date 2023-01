A la Une .. Les conditions météo deviennent plus favorables au développement des moustiques

La préfecture et l'ARS font le point sur l'épidémie de dengue à La Réunion : Par N.P - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 09:59

Du 12 au 25 décembre 2022, 8 cas de dengue ont été enregistrés, contre 9 cas pour la quinzaine précédente. Le virus continue de circuler dans l’île à un niveau très bas. Toutefois, avec le retour des pluies et l’installation de l’été austral, les conditions météorologiques deviennent plus favorables au développement des moustiques et peuvent laisser craindre une reprise de l’épidémie de dengue. Les réunionnais sont donc encouragés à maintenir les mesures de prévention (élimination de l’eau stagnante, utilisation de répulsifs).



Les équipes de l’ARS poursuivent leur action de sensibilisation dans les cours et jardins pour lutter contre les moustiques. Les conseils en vidéo de Damien, agent de lutte anti-vectorielle à l’ARS La Réunion, vous aideront à repérer et éliminer les gîtes larvaires.





Situation de la dengue au 4 janvier 2023

(Données Santé Publique France Réunion, ARS)



Les Avirons - Saint-Leu

L'Étang-Salé - Saint-Denis

Saint-Paul - Bras-Panon

Sainte-Marie - La Possession

Saint-Pierre - Le Port

Saint-Louis - Le Tampon ​La campagne de communication se poursuit



Au vu du risque de reprise épidémique cet été, l’ARS et la préfecture ont lancé une campagne de communication pour sensibiliser les réunionnais à :

continuer la lutte contre la dengue et les moustiques :

éliminer tout ce qui peut contenir de l’eau stagnante chez soi (coupelles, petits objets, gouttières…)

chez soi (coupelles, petits objets, gouttières…) se protéger des piqûres de moustique en utilisant un répulsif et des moustiquaires, notamment pour les nourrissons et les personnes alitées, mais aussi aux portes et aux fenêtres.

en utilisant un répulsif et des moustiquaires, notamment pour les nourrissons et les personnes alitées, mais aussi aux portes et aux fenêtres. ROUV BARO ! : réserver un bon accueil aux équipe de l’ARS, qui se rendent dans les cours et jardins pour apporter des conseils pratiques aux réunionnais. Nouveauté :



Cette semaine, découvrez la vidéo Conseil de Damien, agent de lutte anti-vectorielle à l’ARS La Réunion qui traque pour vous tous les endroits de votre jardin où l’eau peut dormir. Il vous dit comment repérer et éliminer ces gîtes larvaires de façon à lutter contre les moustiques, vecteurs de la dengue.



Pneus usagés, boutures de plantes, pots de fleurs, autant d’endroits où les larves peuvent se développer si l’eau n’est pas vidée au moins une fois par semaine.



Pour bénéficier des conseils de Damien, visualisez dès maintenant la vidéo sur le site internet de l'ARS

Téléchargez tous les outils de communication sur le site internet de l'ARS La Réunion

(affiche, spot radio, animation vidéo…) :



Cliquez ici



Recommandations pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue

Éliminer et vider les eaux stagnantes, qui peuvent constituer des gîtes à moustiques : coupelles, petits récipients, gouttières, pneus, … Se protéger, y compris durant les 7 jours suivant l’apparition des symptômes pour protéger son entourage (répulsif, moustiquaire…) ; et continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement Consulter un médecin dès les premiers symptômes (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements...) et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue Si vous êtes malade de la dengue :

continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de transmettre la maladie à votre entourage et surveillez votre état de santé, consultez votre médecin traitant ou en son absence un service d'urgence en cas de dégradation de votre état de santé.

Retrouvez toute l’information sur la dengue à La Réunion sur le site internet de l’ARS :





