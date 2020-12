A la Une . Les comptes de campagne de Richard Nirlo approuvés

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 11:36 | Lu 443 fois

Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques tombent les uns après les autres.



C'est au tour du maire de Sainte-Marie de recevoir le courrier tellement attendu, tant par les élus de la majorité que de l'opposition.



Si certains espéraient voir ces comptes de campagne rejetés, il vont être déçus.



Interrogé, Richard Nirlo nous a déclaré : " Nous n’avions pas de doute sur la validation de nos comptes de campagne. C’est avec probité et sans superflu que nous avons mené une campagne de cœur. Cette décision vient aujourd’hui rappeler aux requérants que leur entreprise de déstabilisation n’est qu’un leurre".





