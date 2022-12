A la Une . Les comptes de campagne de Mathieu Hoarau validés

Mathieu Hoarau peut envisager la suite de son mandat avec un peu plus de sérénité. Le maire de l'Etang-Salé a fait savoir dans un communiqué que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé ses comptes de campagne en tant que tête de liste lors de l'élection municipale partielle de février 2022. Par La rédaction - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 07:09





"Nous étions prêts : transparence, éthique et probité restent les valeurs premières de La Voix du Citoyen", conclut Mathieu Hoarau.

Une décision qui a bien évidemment ravi l'édile étang-saléen, qui malgré quelques tensions au sein de son équipe municipale , compte bien "mettre en oeuvre son projet de mandature 2022-2026, comme il s'y est engagé".