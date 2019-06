Les comptes 2018 de la CCIR approuvés, avec quelques réserves

Le résultat d'exploitation de la CCIR pour l'exercice 2018 est excédentaire de 1,2 million d'euros. Un plan social explique en partie ces résultats, malgré son coût de 1,9 million d'euros, la masse salariale est passée de 400 équivalents temps plein (ETP) à 337 ETP, soit une économie de 1,7 million d'euros de salaires.



Par ailleurs, la chambre consulaire a cédé 6,7 million d'euros de terrains et effectué une baisse des charges externes de l'ordre de 1,8 million. En revanche, la CCIR a dû provisionner 2,5 million d'euros en raison de la liquidation de la caisse d'allocation chômage des chambres de commerce, coût imprévu.



La commission des finances a donné un avis favorable à l'unanimité sur les comptes 2018, néanmoins, le commissaire aux comptes a émis trois réserves: le coût du plan social a été passé en "opération exceptionnelle", la CCIR n'a pas fourni de plan pluriannuel de trésorerie, et l'insuffisance de contrôle interne sur le foncier et le patrimoine de la chambre.