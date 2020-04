Les compagnies aériennes ultra-marines demandent l’équité

"Nou lé pa plus, non lé pa moins". S’il est peu probable que Marie-Joseph Malé, Directeur Général et Président du Directoire d’Air Austral, tienne ces propos à la table des négociations, le fond du discours sera significativement le même. Le SCARA demande tout de même des comptes sur les raisons d’un tel cadeau à Air France, seule compagnie française à en bénéficier.



Le Syndicat, qui regroupe 47% des compagnies françaises dont Air Austral, exige un fond d’un montant d’un milliard d’euros. Les autres compagnies veulent avoir la possibilité de faire face à la situation et pouvoir honorer leurs commandes, comme cela a été fait pour Air France. Le syndicat affirme que le chiffre d’affaires de ses adhérents représente 15% de celui d’Air France.



La compagnie Air France-KLM, va recevoir des aides de ses 2 pays d’origine, la France et les Pays-Bas. L’État français va injecter 7 milliards dans la compagnie, dont 4 sous la forme de prêts bancaires garantis à 90% par l'État et de 3 milliards de prêts directs. Le gouvernement néerlandais doit également apporter une aide comprise entre 2 et 4 milliards. En contrepartie de cette aide, la compagnie doit s’engager à améliorer sa rentabilité et poursuivre la réduction de ses émissions de CO2.