Les communes de La Réunion qui ont le plus d’habitants fantômes

Les écarts les plus concernés



Le classement montre que les communes les plus isolées sont celles qui ont le plus fort taux d’habitants qui résident ailleurs. Le podium est composé des Avirons, de Bras-Panon et de Cilaos. Mais de par leur taille, ces villes ne sont pas celles qui comptent le plus grand nombre d’habitants fantômes.



Environ 9.500 personnes à La Réunion sont domiciliées dans une commune mais vivent dans une autre. Près de 1.500 d’entre elles sont (ou plutôt ne sont pas) à Saint-Denis et près de 1.300 à Saint-Paul.



Dans les écarts, la population totale du Tampon compte près de 1.000 habitants qui n’y résident pas habituellement. Saint-Joseph et Saint-Louis sont dans la même situation avec plus de 500 habitants qui vivent ailleurs.