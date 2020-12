La grande Une Les communes de La Réunion qui attirent le plus de nouveaux habitants

L'INSEE publie aujourd'hui les résultats de l'étude du recensement de la population entre 2013 et 2018. L'on dénombre 856.000 habitants sur l'île, une croissance de 0,5% est observée. L'analyse permet aussi de voir quelles communes gagnent ou perdent des habitants. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 10:36 | Lu 793 fois

La Réunion comparée au reste de la France



Notre île compte, au 1er janvier 2018, 856.000 habitants. Elle se classe à la 25e position des départements les plus peuplés de France et représente 1,3% de la population globale du pays.



La croissance démographique s'établit à 0,5% en 5 ans, c'est un peu plus que la France métropolitaine (0,4%). Mais c'est moins que la Guyane (+2,5%) et que la Corse (+1,1%). Les Antilles perdent des habitants (-0,9% en Martinique et -0,7% en Guadeloupe).



Plus de départs que d'arrivées à La Réunion



Il y a plus de naissances que de décès sur notre île, c'est pourquoi la population ne cesse de croître. Mais la hausse commence à s'infléchir. On dénombre 20.900 personnes de plus sur l'île entre 2013 et 2018, soit 4.200 habitants de plus en moyenne par an.



Ce qui ralentit aussi la croissance de la population, c'est le nombre de départs plus importants que les arrivées sur l'île.



Des villes plébiscitées, d'autres boudées



5 communes de La Réunion connaissent une forte croissance de leur population alors que 3 voient leur nombre d'habitants clairement baisser.



Cette carte interactive vous montre l'évolution du nombre d'habitants dans les 24 communes de La Réunion entre 2013 et 2018. La Plaine des Palmistes a le taux de croissance le plus élevé (2,7%) alors que Sainte-Rose perd le plus grand nombre de citoyens (-1,5%).













Les communes qui gagnent le plus d'habitants en 5 ans



La Plaine des Palmistes: (+2,7%)

Sainte-Suzanne: (+1,3%)

Entre-Deux: (+1,2%)

Saint-Denis: (+1,1%)

Petite-Île: (+1,1%)



Les communes qui perdent le plus d'habitants en 5 ans



Sainte-Rose: (-1,5%)

Le Port: (-1,3%)

Saint-Joseph: (0%)

Salazie: (0%)



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur