A la Une . Les communes de La Réunion où le coronavirus circule le plus

Par Baradi Siva - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 10:33





Le taux d'incidence global de La Réunion dépasse les 1.000 cas pour 100.000 habitants pour la première fois depuis le début de l'épidémie de covid. 17 des 24 communes se trouvent dans cette tranche supérieure de la circulation du coronavirus.



Il n'en reste que 7 qui ont un taux d'incidence évalué entre 500 et 1.000 cas pour 100.000 habitants. Elles se trouvent dans le Nord, dans l'Ouest et dans les Hauteurs de l'île : Saint-Denis, Le Port, La Possession, Saint-André, La Plaine des Palmistes, Le Tampon et Petite-Île.



