La grande Une Les commerçants qui ont gonflé leurs marges durant le confinement rappelés à l'ordre

Comme il l'avait promis durant la crise du coronavirus, le préfet de La Réunion avait demandé aux services de la Répression des fraudes de contrôler les prix pratiqués en magasins. Quelques professionnels ont été rappelés à l'ordre pour avoir forcé le prix de certains produits. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 10:39 | Lu 1329 fois





Durant la crise, les 10 magasins de proximité de la coopérative Boutik’s se sont impliqués sur 20 à 30 produits essentiels du panier complémentaire. Sur cet échantillon, les prix restent stables. 1er avril 2020 : Le préfet ordonne des contrôles dans les grandes surfaces et sur les étals des marchés



Entre avril et mai, ces dispositifs de protection des consommateurs ont fait l’objet de plus de 550 contrôles par les agents du pôle concurrence, consommation, répression de fraudes et métrologie de la DIECCTE.



Ainsi, 60 injonctions administratives ou rappels à la réglementation ont été faits, notamment concernant des prix supérieurs aux prix fixés par décrets. 10 procédures contentieuses ont été initiées et des lettres d’information ont été adressées à des opérateurs pratiquant des marges estimées excessives dans des secteurs tels que les fruits et légumes, les gels hydro alcooliques et la vente d’œufs.



Le prix du panier complémentaire des 52 produits a baissé de 3% S’agissant du BQP, la moitié des grandes et moyennes surfaces de l’île ont été contrôlées ces dernières semaines. Le panier des 109 produits est évalué, au 27 mai 2020, à 245,87 euros en moyenne. Pour mémoire, le même panier était chiffré en 2019 à 244,98 euros.



S’agissant des produits du panier complémentaire, plus de 800 listings de prix ont été analysés par la DIECCTE au cours des mois d’avril et de mai. Ces analyses ont été complétées par des contrôles hebdomadaires dans les magasins.



Entre le 24 février 2020 et le 24 mai 2020 (cf. tableau ci-dessous), le panier complémentaire des 52 produits a baissé de 3%. Cette baisse s’explique essentiellement par le rééquilibrage du marché des fruits et légumes frais qui a fait l’objet de fortes tensions durant les premiers mois de l’année.



Concernant le secteur des fruits et légumes, la bonne collaboration entre les services de la DIECCTE et ceux de la DAAF a permis, plusieurs fois par semaine, le suivi de l’évolution des prix et des marges du marché de gros de Saint-Pierre jusqu’à la vente aux consommateurs.