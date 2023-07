Les commerçants de Saint-André dans le "fénoir total"

Le communiqué :



Monsieur le Maire de Saint-André,



L’ORTPE est une organisation qui représente les Très Petites Entreprises à la Réunion



Nous vous avons le 5/03/2023 dernier, transmis un courrier pour vous alerter de la catastrophe économique et du préjudice moral et financier à venir, pour nos adhérents et non adhérents au 05/07/2023.



Soit quatre mois après le début des travaux prévus sur une période de 10 ans ( info publiée sur site de la ville de Saint-André : "mon centre ville s’équipe" )



Nous vous donnons l'exemple d'un acteur économique de votre ville SUR 4 MOIS.

CA : Perte de : 90 % de son Chiffre d'Affaires soit 115 000 €.

Emploi : 4 Salariés menacés de chômage.



Parole des clients : on fuit les embouteillages du centre ville de Saint-André.



Mr le Maire,



Mr le Maire, bon nombre de réunions d'information ont eu lieu et nous ont été relayées. Mais rien n'a débouché sur du concret.



Mr Le Maire bon nombre d'acteurs économiques vous ont alerté de cette crise économique, devant leur porte et au sein leur entreprise.



Mr le Maire ce drame économique que vivent les entreprises de Saint André a été largement relayé par les médias .



Mr Le Maire, jamais des travaux dans un centre ville de notre île, ne se sont déroulés, en haut en bas de l'axe principal, en un même temps.



Mr le maire, nous comprenons que vous devez livrer ces travaux dans un délais contraint, afin d'obtenir les subventions de l'Europe. Cependant, nos entreprises ne peuvent être sacrifier en raison de ces contraintes.



Mr le Maire, il est de surcroît régulièrement question de la présence d'amiante, ce qui va considérablement rallonger les travaux.



Mr le Maire nul besoin d’études ou de grandes réunions, pour constater que vos administrés et acteurs économiques impactés par la situation, sont dans le "fénoir total"



Suite à une réunion avec les professionnels, dont une administratrice judiciaire, il nous est conseillé de prendre un avocat, pour défendre les intérêts économiques et vitaux de nos entreprises.



Mr le Maire, l'acteur économique veut juste travailler sereinement, pour maintenir l'emploi et son chiffre d'affaires, dans un contexte économique difficile et incertain.



Aussi, L'ORTPE, syndicat qui défend les intérêts des petites entreprises de notre île, vous implore de trouver une solution, afin d'indemniser les entreprises impactées par ces travaux, sur la totalité de leur PERTE de chiffre d'affaires, durant la période concernées en mensuel et maintenant .



Veuillez agréer, Monsieur le Maire de Saint-André, l'expression de mes sentiments Républicains