Les commentaires sur le blog

De récentes propositions nationales suggèrent la fin de l'anonymat de l'expression sur les sites Internet accessibles à tous, prétextant la régulation de quelques dérives constatées ici et là.



Une telle mesure abaisserait drastiquement le taux de participation aux discussions, lesquelles sont majoritairement alimentées par les lecteurs les plus assidus qui n'y verront - pour certains - plus d'intérêt à fréquenter le site.



L'usage du mot de passe obligatoire pour accéder au volet des commentaires ne me semble pas représenter la meilleure solution, au motif que certaines contributions sont très profitables au public.



Pensez-vous qu'une auto-régulation soit possible ?



La préservation de cet espace de liberté ne justifie-t-elle pas que chacun puisse exprimer des choses fortes tout en écartant les expressions grossières et/ou insultantes ?



Le sujet n'est pas limité à ces questions...