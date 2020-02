Les combattants de karaté kyokushin locaux se sont illustrés à l'île Maurice

Une délégation de 11 combattants du KWF Dojo Pierre Grondin ont répondu dimanche 26 Janvier 2020 à l'invitation de KWF Mauritius, avec à la clé de belles performances. Une compétition qui s’est déroulée près de la ville de Flic-en-Flac (ouest) et qui regroupait plus de 151 combattants sur 15 catégories.



Notons les belles performances d’Ulrick Itema, vainqueur dans les catégories -45 kilos et en catégorie kata, tout comme Aurélien Chérimont dans la catégorie open en - 70 kilos.



Les résultats complets du championnat national KWF de l’île Maurice 2020:



-Emmanuella Clain: 1ère (coupe de la meilleure combattante du championnat)

Catégorie Open + de 55 kilos



-Orianne Chérimont: 2ème

Catégorie Open + de 55 kilos



-Inès Androge: 1ère

Catégorie Open - de 55 kilos



-Ayline Souton: 2ème

Catégorie Open - de 55 kilos



-Aylie Souton: 3ème

Catégorie Open - de 55 kilos



-Emma Dieudonné: 1ère

Catégorie - de 30 kilos et 1ère en Catégorie Kata



-Ilona Trémoulu: Élimination au premier tour



-Jérôme Dugain: 2ème

Catégorie Open - de 60 kilos



L'ensemble de la délégation KWF France Reunion remercie toute la famille KWF Mauritius "pour son accueil et sa bienveillance".