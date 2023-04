Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les collégiens du Bernica prennent la mer dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique Ce samedi 8 avril, les collégiens du Bernica ont organisé une sortie en catamaran dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Dans le cadre de son projet, “L’insertion par le sport au collège du Bernica”, cette sortie en mer a permis aux élèves d’Ulis de prendre le large. Les Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation.





L’après-midi a démarré par un échauffement sur la danse officielle de la Semaine Olympique et Paralympique en présence de l’adjoint délégué à la politique sportive, Patrick LEGROS. Pour plusieurs élèves, il s’agissaient de leur première sortie en mer. Pour apprécier ce moment unique, ils ont été pris en charge sur deux catamarans par leurs parrains. Sur l’eau, ils se sont essayés à différentes sensations : naviguer à pleine vitesse, barrer, sortir en trapèze et même conduire le zodiac de sécurité !



Et à voir leurs sourires émerveillés au retour à la base nautique, cette virée en mer à donner envie à certains d’entre eux de revenir naviguer !



Ce bel après-midi c’est terminé par un goûter offert par la Base nautique.



Photos : Adlin SHERIFF, photographe Parrainés par Morad EL-HOUTI et Matis LEVEAU (médaillés d’argent aux championnats de France de catamaran SL 16) et encadrés par Phillipe PAPET (instituteur spécialisé), Nadia GRHIS (AESH), Béatrice DORLA (professeur d’EPS) et Valéry BEN-SAÏD (chef d’établissement), les élèves d’ULIS du collège ont navigué sous les commandes de Xavier BOYER, moniteur à la Base Nautique de l’Ouest.L’après-midi a démarré par un échauffement sur la danse officielle de la Semaine Olympique et Paralympique en présence de l’adjoint délégué à la politique sportive, Patrick LEGROS. Pour plusieurs élèves, il s’agissaient de leur première sortie en mer. Pour apprécier ce moment unique, ils ont été pris en charge sur deux catamarans par leurs parrains. Sur l’eau, ils se sont essayés à différentes sensations : naviguer à pleine vitesse, barrer, sortir en trapèze et même conduire le zodiac de sécurité !Et à voir leurs sourires émerveillés au retour à la base nautique, cette virée en mer à donner envie à certains d’entre eux de revenir naviguer !Ce bel après-midi c’est terminé par un goûter offert par la Base nautique.Photos : Adlin SHERIFF, photographe





Dans la même rubrique : < > Accueil de Loisirs : ouverture des inscriptions pour le second semestre Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, en visite à l’école maternelle de Barrage