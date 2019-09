Les collégiens de l’Étang et les primaires de l’école Louise Siarane chanteront l’Exil

Les collégiens de l’Étang Saint-Paul et plusieurs classes de l’école Louise Siarane réorganisent cette année un concert événement sur le même modèle qu’en 2018.



Environ 1 000 chanteurs seront présents dans la cours de récréation du collège pour chanter l’exil, sur une chanson de l’artiste Juliette écrite en 2008 (et reprise en 2018) « Aller sans retour » ce lundi 7 octobre de 9h30 à 10h30.



Plusieurs classes de l’école primaire Louise Siarane renforceront, comme l’an dernier, les rangs des jeunes chanteurs.



L’année dernière, ils avaient interprété une chanson dédiée à l’enfance de la chanteuse Barbara, Perlimpinpin. Pour la symbolique : près de 1 000 personnes ont formés un cœur géant rouge et blanc.



Cette année une fresque humaine, représentant un globe et ses continents en bleu et blanc, sera réalisée pendant la prestation. L’idée est de sensibiliser les élèves au drame que représente la crise migratoire actuelle.



L’ensemble du personnel du collège, élèves, mais aussi, enseignants, personnes techniques et administratifs, est convié à entonner la chanson qui sera filmée pour la réalisation d’un clip, accessible sur le site du collège et transmis aux partenaires de l’événement.



Le concert aura lieu le lundi 7 octobre de 9h30 à 10h30 au collège de l’Étang Saint-Paul.