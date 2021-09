Les collectivités s'indignent de l'exclusion de La Réunion des célébrations nationales de l'abolition de l'esclavage

Suite (et probablement pas fin) de l'interminable feuilleton de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage contre La Réunion et les Réunionnais.

Le dernier scandale était l'exclusion de La Réunion du Mois des mémoires, que nous avons également dénoncé en mai et qui rebondit aujourd'hui.

Cette fois, les collectivités de la Réunion sont excédées des comportements arrogants, condescendants et méprisants des dirigeants de cette clique parisienne dédaigneuse et ont interpellé non pas Jean-Marc Ayrault qui ne sort que pour poser aux côtés de Christiane Taubira et d'Anne Hidalgo dans les cocktails parisiens mais au Premier ministre, auteur de la circulaire sur le Mois des mémoires qui ne concernent que les évènements de mai et juin et du lobby antillais.

Ainsi, la présidente de la Région Réunion, du Département de la Réunion et l'association des maires de la Réunion ont manifesté leur courroux au Premier ministre. De même, les Réunionnais membres de la fondation ont collégialement demandé le retrait de ce Mois des mémoires, tourné uniquement autour des Antillais.

Et qui à La Réunion ne s'est pas associée à la démarche ?... Ericka Bareigts, la maire de Saint-Denis, grande amie de Jean-Marc Ayrault et présidente du collège des collectivités de la Fondation !!! Pas solidaire pour deux sous, Ericka !!!

Et qui a aussi signé la demande de retrait de ce mois des mémoire? Françoise Vergès, comme ses collègues réunionnais !





Il faut dire que le Mois des Mémoires est l'idée de Myriam Cottias qui l'a imposé en interne au sein de la Fondation où elle joue un rôle de plus en plus important et que c'est elle qui en 2014 avait tramé en coulisses pour évincer Françoise Vergès de la présidence du Comité pour la Mémoire de l'Esclavage et prendre sa place avec l'appui de Victorin Lurel, alors ministre de l'Outremer, dans le but d'imposer le lobby antillais ( voir article de ZInfos sur les coups tordus au sein du Comité ). On comprend donc que Françoise Vergès se rallie au mouvement contre son mentor mais animé contre son ennemie ! Les règlements de comptes internes à la Fondation continuent encore et toujours, jusqu'à La Réunion.....

En tout cas, il est intéressant de voir que les grands responsables politiques de La Réunion commencent à s'énerver fortement et que le Premier ministre en soit averti ! Il est donc temps que la Réunion sorte définitivement de cette boutique idéologique du PS parisien.