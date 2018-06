Les collectifs anti-carrières reçus en Préfecture

Les représentantes des collectifs des Lataniers, de Bois Blanc et de Bellevue ont été reçues par un des conseillers du secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire ce lundi en préfecture.



Le but : être entendues à propos de leurs demandes concernant l’impact des carrières de la NRL sur la commune de La Possession.



"On est ravies d’avoir pu être écoutées, affirme Stéphanie Gigan, présidente de l’association Latanier Nout Ker d’Vie, il faut évaluer l’impact de toutes ces carrières cumulées. Donc le combat continue et il faut rester mobilisé". Des études écologiques manqueraient. "



Ils n’ont pas réfléchi à la roche nécessaire et maintenant ils se retrouvent coincés car ils n’ont pas la roche et il n'ont pas réalisé que la population réunionnaise est proche de son patrimoine", ajoute Elodie Marais, porte-parole du collectif Touche pas Nout Roche.



Stéphanie Gigan et Élodie Marais: