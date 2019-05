Les collectes du TCO seront perturbées

Le TCO informe les habitants du territoire Ouest qu'en raison de l'incendie du centre d'enfouissement de la Rivière Saint-Etienne, des perturbations sont à prévoir sur la collecte des déchets de ce vendredi 10 mai. Les collectes sont maintenues, toutefois des retards sont à prévoir.Cet incendie a également des répercussions sur le vidage des caissons d'encombrants des déchèteries. N'hésitez pas à consulter « la météo des déchèteries » sur le site internet et à utiliser l’application du TCO avant de quitter votre domicile avec vos déchets. Vous pourrez avoir toutes les informations relatives à votre déchèterie et notamment le taux de remplissage des caissons... Ces informations sont mises à jour toutes les deux heures par les agents d’accueil des déchèteries.Les prochains jours peuvent être encore difficiles en attendant la réouverture du centre d'enfouissement, d’où l’importance de prendre connaissance du taux de remplissage des déchèteries avant de vous rendre en déchèterie.Le TCO remercie les usagers de leur patience et de leur compréhension.