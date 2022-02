Les colistiers de Jean-Claude Lacouture dénoncent "les propos injurieux" tenus par Mathieu Hoarau

Le communiqué :



Nous, les colistières et les colistiers de « l’Étang Salé, naturellement », liste conduite par Jean-Claude Lacouture, voulons réagir aux propos injurieux tenus par Monsieur Mathieu Hoarau dans la vidéo « Not tour mange maitresses maintenant ».



Alors que l’année 2021 a été consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes, nous ne pouvons accepter qu’un candidat briguant le fauteuil de maire puisse dire de telles grossièretés envers les femmes.



Nous ne sommes pas à l’instar des chouchous de Salazie, des biens que ces messieurs pourraient consommer comme bon leur semble. Des femmes sont régulièrement agressées verbalement et physiquement. Quel soutien peuvent-elles attendre auprès d’un maire ayant gravement offensé par des paroles avilissantes, les femmes, celles de l’Étang Salé mais au-delà toutes les Réunionnaises ?



Pris à partie par Pierrot Dupuy de Zinfos974, Monsieur Mathieu Hoarau poste une vidéo non tronquée et non biaisée qui conforte les propos grossiers. Il persiste et signe en donnant la même image dégradante de la femme !



Ces paroles vulgaires ne sont pas dignes d’un élu de la République. Nous sommes étonnés du silence de ses colistières ainsi que des femmes maires qui le soutiennent.



Dans cette campagne, nous resterons en alerte sur tous les propos sexistes de nature à entacher la dignité des femmes que nous retrouverions chez Monsieur Mathieu Hoarau et/ou ses colistiers.



Des femmes et des hommes de l’Étang salé, colistières et colistiers de Jean-Claude Lacouture, lequel se joint à nous.