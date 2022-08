Les cœurs lourds ne traversent pas les rizières

Une évasion à la fois poétique et musicale, voilà le voyage scénique qui s’offre à nous : un dépaysement total en suivant les pas d’un guide prêt à la confidence. Et de partir au Japon, emmenés par Claire Nativel ; et de l’accompagner dans les dédales d’une aventure esthétique et initiatique. L’artiste visionne les temps forts d’une exploration de l’Autre où l’on se renouvelle.

Son exil narré et chanté nous conduit au cœur des rizières ; s’y déploie la force des mots qui cernent les paysages, qui découvrent l’inconnu, qui apprivoisent l’étrange. Le spectacle est né de l’expérience, d’un itinéraire très personnel en Orient ; il est aussi une plongée en ses propres méandres intérieurs. L’ensemble est intimiste, élégant, empreint de vérité sensible. Très intéressant et beau regard d’une grande voyageuse de notre île. Incontournable originalité.



Création 2022

Claire Nativel - Compagnie Ilha

chanteuse-comédienne et auteure

Claire Nativel

Metteur en scène

Daniel Léocadie

Musicien et Arrangeur Création

Gérald Loricourt

Lumière

Bernard Agathe

Scénographie

Anne-Laure Jullian de la Fuente Collaboration artistique

Eric Languet

Production

Emilie Pausé - Linda Futhazar