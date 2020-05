Société Les cochons déconfinent leurs déchets, semaine 2

Cette semaine encore, beaucoup de photos montrent des stockages de pneus, des carcasses de voiture, des bornes à verre assimilées à des poubelles ou illustrent aussi le non respect des calendriers de ramassage. La deuxième semaine de déconfinement est identique à la première, annonce malheureusement Bandcochon.Cette semaine, plus de 150 photos de dépôts sauvages ont été publiées et ainsi localisés (voir le tableau plus bas).“Les 162 photos prises ne concernent que 14 villes seulement", détaille Jacques Aulet . Le chasseur de dépôts sauvages renouvelle donc un appel aux chasseurs, dans toutes les villes non photographiées, à rejoindre la communauté sur bandcochon.re "C'est gratuit, anonyme et très facile de poster des photos sur le site avec votre téléphone ! 30 secondes suffisent pour que la photo soit géolocalisée sur la carte de La Réunion", rappelle-t-il.Cette semaine encore, beaucoup de photos montrent des stockages de pneus, des carcasses de voiture, des bornes à verre assimilées à des poubelles ou illustrent aussi le non respect des calendriers de ramassage.