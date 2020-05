A la Une .. Les cinémas rouvriront le 22 juin

Les cinémas et théâtres vont rouvrir a annoncé ce jeudi Edouard Philippe, lors de la présentation de la deuxième phase du déconfinement. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 20:03 | Lu 390 fois





Une réouverture permise sous des conditions. Un certain "nombre d'interdictions vont demeurer", fait savoir Edouard Philippe. Ainsi, les discothèques et salles de jeux seront fermées au public, tout comme les stades et hippodromes. Les sports collectifs et de contact ne pourront pas reprendre non plus. Les rassemblements cultures et sportifs sont encore suspendus, au moins jusqu'au 21 juin. Les salles de cinémas et de théâtre et de spectacles n'avaient pas pu bénéficier des mesures de réouverture lors de la première phase du déconfinement, entamée le 11 mai. Ce jeudi, à l'occasion de la présentation de l'acte 2, le Premier ministre a annoncé que la réouverture des théâtres et des salles de spectacle - pour les zones vertes - était prévue le 2 juin. Les cinémas rouvriront le 22 juin sur l'ensemble du territoire.Une réouverture permise sous des conditions.