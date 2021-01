A la Une ... Les chroniques de tonton Jules : "Non, les enfants, « les Anges » ne sont pas si cons !"

Par Jules Bénard - Publié le Mardi 12 Janvier 2021

Non, les enfants, « les Anges » ne sont pas si cons !!!!!



Ils sont certainement bêtes, méchants, prétentieux, pourris d’eux-mêmes, sortis de la cuisse de Jupiter et tout ça, mais pas si cons. SINON, POURQUOI ILS SONT PAS ALLÉS EN CORSE ? C’est plus près de chez eux : voyages moins chers. Ils voulaient un joli pays ? C’est beau chez nous mais en Corse aussi. D’ailleurs, elle s’appelle « L’île de Beauté », ah !



Un public local accueillant, convivial ? Les Corses ne le sont pas moins que nous. De la bonne bouffe ? Je vous jure que la jaffe corse est plus qu’à la hauteur, parole de gourmand. Et leur petit Patrimonio, ô fan de chichourle !!!!!.



Mais séduits par toutes les belles pubs de l’IRT, ils ont sans doute appris aussi que le Créole a bon caractère, trop bon. Je ne dis pas que nos frères les Corses sont hargneux, mais ils ont peut-être le poil qui se hérisse plus vite, va savoir. A nous, ici, nous lé trop gentils marmailles ! Et voilà qu’ils attaquent un élu et sa famille sous prétexte que… ben, y’a pas de prétexte. La violence, quelle qu’elle soit, est injustifiable sauf pour se défendre. Là, ce sont eux qui ont attaqué, pas Bédier.



En Corse, ils seraient repartis dans l’heure, kilotte dans la main. Avec un peu de veine, ils auraient eu droit à une petite escorte d’honneur à coups de pompes dans le train et avec quelques décharges de tromblons bourrés au gros sel ! Vous inquiétez pas, les Hell’s Angels, on a retenu la leçon.



Je présente ma plus sincère sympathie à monsieur le Maire de Saint-André et toute sa famille.



Les critiques par habitude… ou par connerie crasse



Il y a au sein de la caste des lecteurs, des vendeurs d’la cendre (comme dit gramoune) qui ne comprennent rien à ce qu’ils lisent mais critiquent pour se donner une importance qu’ils sont loin de posséder. Ces chargeurs d’l’eau critiquent les articles journalistiques, les courriers de lecteurs, les chroniques ou les souvenirs de votre serviteur. J’ai choisi personnellement de ne plus jamais leur répondre : ils n’attendent que ça, ayant sans doute l’impression de se valoriser en dévalorisant les autres.



Mais je ne résisterai pas au plaisir de citer, à leur intention (si toutefois ils ne sont pas trop abrutis pour comprendre) une réflexion de S. King : « On a l’impression que ces critiques se sentent obligés de faire en permanence la démonstration de leur intelligence, un peu comme des adolescents cherchant à prouver leur virilité… peut-être sans doute pour leur propre bénéfice (…) La nature de leur travail semble doter ces critiques de renom (!) d’un solide complexe d’infériorité ». Hasta luego, los connardos !



Y a-t-il encore une vraie télévision ?



Oui, bien sûr, mais hélas, elle n’est pas locale, loin s’en faut. La seule chaîne réellement digne de ce nom est la franco-allemande ARTE. Pas un gramme de pub !!!!! Une variété impressionnante d’émissions qui s’attachent à rendre les Humains plus intelligents plutôt que cons comme des bites par paquets de cent.



Ah ! bien sûr, c’est pas sur Arte qu’on trouvera des émissions hautement philosophiques sinon scientifiques du style « les Anges », « Kumkum batte-à-li » ou « Allons tire pas… » Ça a été remplacé au pied levé par des chroniques animalières, historiques, géopolitiques qui tiennent sacrément la route.



Au moins un excellent film chaque jour et, je le répète, pas de pub envahissante qui vienne vous dégoûter les neurones au moment des repas. En face, nous avons quoi ? Une chaîne locale, que je ne nommerai pas par esprit de charité, qui fait ce qu’aucune autre chaîne au monde n’a osé faire : alors que débute le film d’après JT, à peine 10 minutes après, elle te balance à la tronche une série de pubs qui donnent envie de zapper… pour rester poli.



Encore heureux que les présentateurs du JT des deux chaînes aient compris l’essentiel de leur boulot et soient là pour sauver les meubles.



