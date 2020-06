A la Une ... Les chroniques de tonton Jules #4 - Le pangolin a bon dos

"Fariboles, foutaises et autres contes pharamineux" Par Jules Bénard - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 15:20 | Lu 157 fois

Le pangolin a bon dos



Les animaux paient toutes les turpitudes des humains depuis la nuit des temps : voir le bouc émissaire. Le VIH serait de la faute d’un singe vert. Ce coup-ci, c’est le brave pangolin, animal parfaitement inoffensif, en voie d’extinction parce que braconné à outrance, qui serait responsable du coro-machin. Alors que le virus a probablement été créé dans un labo chinois, d’où il se serait enfui par mégarde. Le seul virus dont on ne parle jamais, c’est celui de la monstruosité. Celui qui cause les guerres, les pauvretés irrépressibles, les famines à géométrie expansive, les tyrannies, les massacres, les crimes contre l’humanité. Là, je suis bien d’accord : un animal en est seul responsable, l’Homme.



ARS : une léthargie honteuse !



« Une pension marron dans le collimateur de l’ARS », annonçait Antenne Réunion l’autre soir. Ah bon ? Déjà ? C’est à se la prendre et se la mordre. Car… Voilà des semaines que le JIR remet le couvert chaque jour ou presque pour alerter contre le sinistre sort fait aux déshérités de la vie dans ces clapiers qui n’ont de maison que le nom ! Croyez-vous que l’ARS ait levé le petit doigt (de pied) ? De la famille des autruches, ses dirigeants font comme les parlementaires : quand il y a problème grave, au lieu de trancher dans le vif comme il se devrait… on crée une commission. Malgré plusieurs années d’observations et de rapports, on a laissé ces pauvres hères crever en toute bonne conscience. Et là, ils se réveillent en sursaut : bonsanmécébiensur ! La si mal nommée Ladoucette et son second couteau Lachiasse (celui qui ricane en parlant de choses douloureuses) mettent leurs services en branle (c’est tout ce qu’ils savent faire, la branlette !) et claironnent qu’on va voir ce qu’on va voir. Il serait bien temps. Je veux qu’on m’explique : en une nuit, avec le concours avisé de l’association Saint-François-d’Assises, on a pu vider ce mouroir et recaser les miséreux qui pourrissaient dans leur pisse. En une nuit !!!!! Et il a fallu des années pour que ces incompétents m’en-foutistes se décident à bouger leur gros cul de leurs fauteuils rembourrés ? Mais qu’attend donc le préfet pour virer ces fonctionnaires qui sont la honte de la fonction publique française ? Il est fatigué lui aussi ?

Drôle de question



Les journalistes ont parfois le don de poser de curieuses questions et mea culpa, je suis du lot. L’autre soir, au JT d’une chaîne, puisque les pensionnaires des EHPAD allaient enfin recevoir la visite de leurs familles, l’envoyé spécial a demandé à une adorable vieille dame : « Vous allez recevoir votre famille. Qu’est-ce que vous allez leur dire ? » Du tac au tac, cette très alerte vieille femme lui a répondu, d’un ton mi-amusé mi-indigné : « Mais… vous êtes curieux ! » Prends ça po toué !



Pêcheurs Sainte-Rose : trop…



Des trafiquants de drogue mis bien involontairement en fuite par des pêcheurs de Sainte-Rose. Ça relève du gag. Les truands ont pris nos braves travailleurs de la mer pour des flics. Elle est bien bonne, celle-là. « C’est plus fort que minable », dirait Séraphin Lampion. Ça me rappelle l’histoire de cette vieille dame, à Londres, qui a mis des casseurs en fuite à grands coups de sac à main. Ils étaient très affairés à défoncer une devanture de magasin. Elle a cru qu’ils s’attaquaient à un enfant et est accourue en vitesse. Sa détermination et ses coups de sac à main ont foutu une trouille carabinée aux casseurs qui ont voulu s’enfuir sans demander leur reste. Manque de bol, la police est arrivée… bien après la courageuse citoyenne et te les a gaulés aussi sec. Miss Marple version Bruce Lee…



La foi qui sauve… soi-disant !



Une journaliste, caméra en bandoulière, interrogeait des fidèles à la sortie de l’office du dimanche. Sujet, la pandémie de coronavirus. Ça mange pas de pain ! Une brave croyante, armée de toute sa foi, a répondu que « ça va aller très bien pour La Réunion et le reste du monde » Entendre ça et mourir enveloppé dans une peau de banane ! Les guerres, les massacres, la misère, les turpitudes en tout genre pèsent sur les épaules de l’humanité depuis la nuit des temps. Si quelque dieu hypothétique, selon les croyants eux-mêmes, est jamais intervenu, ce fut plutôt pour foutre la pâtée au genre humain, style Sodome et Ghomorre, Déluge abominable, massacre des premiers nés égyptiens, conversions forcées responsables de disparitions de civilisations entières, Aztèques, Mayas etc.



