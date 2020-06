A la Une .. [Les chroniques de tonton Jules] "Fariboles, foutaises et autres contes pharamineux" #2

"Fariboles, foutaises et autres contes pharamineux"*



Par Jules Bénard - Publié le Lundi 8 Juin 2020

Quand Mayotte la 1ère rectifie la langue française

Il n’y a pas que chez nous que les conneries fleurissent. A Mayotte, par exemple…

C’est dans les incrustations à l’écran qu’on se rend compte que le personnel télévisuel ne sait ni parler ni écrire en français correct.

Voici quelque jours, je regardais les journaux télévisés des stations d’Outre-Mer comme je le fais régulièrement. Car il n’y a pas que La Réunion en Outre-Mer : il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, les Caraïbes.

Je tombai sur le JT de Mayotte… La crise ! Ça causait core-machin, comme de juste et, en incrustation en bas d’écran,(je n’en crus pas mes yeux) : « Explosition de cas de coronavirus à la prison de Majicavo ». Je faillis me sentir mal, terrassé par un fou-rire irrépressible. Un peu plus tard, on parla des émeutes dans une ville du nord-ouest de Mayotte, avec incrustation expliquant que cela se passait à Dongoni. « Dongoni » n’existe pas. Mais là, ils rectifièrent vite en inscrivant « Longoni », nom du port de l’île.



La Bible de la honte

Le bibendum décoloré de la Maison-Blanche vient d’en commettre une de plus, mais encore plus monstrueuse ; il grimpe dans l’ignominie, celui-là.

Pour justifier son intransigeance, son incompréhension crasse, sa méchanceté, sa haine et son racisme, il a osé brandir la Bible devant les caméras, « pour défendre les valeurs de l’Amérique », qu’il a osé dire !

Je ne suis pas croyant, encore moins un exégète mais je sais lire. Et il me semble bien que les valeurs défendues dans les Evangiles sont exactement contraires à celles communément admises outre-Atlantique. Chez eux, le billet One dollar porte la mention « In God we trust ». Les seuls trusts qu’ils connaissent sont ceux qui rapportent du pognon. Et si mes souvenirs de lecture sont bons, Jésus a chassé les marchands du Temple. Et qu’il est dit à peu près également (je transcris) « qu’il serait plus difficile à un riche d’entrer au Royaume des Cieux qu’à un sumotori de passer par le chas d’une aiguille ».

Trump a tenté de détruire le système de santé bâti par Obama. Jésus, lui, guérissait les lépreux et ressuscitait Lazare… gratos.

Martin Luther King doit s’en retourner dans sa tombe. Son admirable « I had a dream » est devenu « We have a nightmare » : les flics blancs massacrent impunément des Noirs sous prétexte qu’ils sont noirs, donc forcément dangereux. Ils ne l’étaient pas lorsqu’ils trimaient dans les champs de coton, c’est vrai. Là encore, on est à mille lieues du « aimez-vous les uns les autres ».

Lorsqu’on entretient sciemment une légion de travailleurs pauvres, noirs ou latinos, faut bien qu’un jour ça pète !



Voul-voul quand tu nous tiens

Assez tordant, ce débat sans queue ni tête à propos des « cheveux de Pelé » que certains se sont un peu vite empressés d’appeler voul-voul.

Dans notre langue créole, aussi loin que remontent mes souvenirs, le voul-voul désigne cette poussière informelle traînant sous les meubles de la case. Au sein de laquelle il y avait effectivement quelques cheveux. L’expression désigne également ces petites boulettes blanches surtout remarquées sur les costumes foncés. Elle n’a jamais désigné les cheveux, aussi pelés soient-ils.

Le terme vient du malgache et a deux significations, selon la prononciation, l’argent ou les cheveux. Rien à voir avec un quelconque volcan.

Des cheveux-de-Pelé, nous sommes nombreux à avoir connu ça, un peu partout dans l’île. Il suffit qu’un vent fort souffle sur la Fournaise pour qu’ils soient emportés loin du cône volcanique. Des vaches et moutons en sont morts, pas seulement à la Plaine-des-Cafres. Chez nous, à La Rivière, nous avons, une fois au moins, détruit nos brèdes et salades à cause de cette cochonnerie.





Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur

