A la Une .. Les chroniques de tonton Jules - #95

Promis, cette fois, je ne parlerai pas de ce salaud de Poutine. Non pas qu’il ne le mérite pas mais… il me dégoûte, il me fout la gerbe. Ça m’évitera peut-être de cauchemarder grave cette nuit ? Par Jules Bénard - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 11:28

La « tombe de Sitarane »



Les vieux clichés ont la vie dure. Sur RFO télé, voici quelques jours, on a encore cité les « services » opérés par des abrutis sur « la tombe » de Sitarane. Faut-il rappeler, pour la 478è fois, que Sitarane se trouve bien dans le cimetière de Saint-Pierre mais… pas du tout là où on le croit !!!!! Le célèbre criminel a été guillotiné juste face à l’entrée de la prison de Cayenne. Une brèche avait été faite, dans le mur du cimetière ; et une tombe creusée juste au pied de cette ouverture. Une fois le corps et la tête dans le cercueil, ce dernier a été basculé dans la fosse (anonyme). Sitarane passait déjà pour un sorcier alors qu’il ne l’a jamais été. Le vrai sorcier était Calendrin Saint-Ange. Les « services », « suppliques » et autres « remerciements » à Sitarane ont tout de suite été nombreux, ce qui abîmait les tombes alentour. Un vieux gardien, voici quelque cinquante/soixante ans, a déplacé le muret de la tombe, mais pas le cercueil du Mozambicain ; il a tout collé plus bas dans le cimetière. Dans cette tombe rouge, il y a tout ce que vous voulez, des vers de terre, de l’argent, des photos, du sable, du rhum, de l’urine (et plus si affinités), du foutre car certains viennent s’y ébattre monstrueusement… mais aucun cadavre de qui que ce soit. Et certainement pas, malgré l’inscription sur le fronton, Saint-Ange… mort à Cayenne un an avant la fermeture du bagne de Guyane.



Pôle emploi devient France travail. Ouaf ! Ouaf !



C’est bien connu, quand on veut faire semblant de changer les choses, de les faire « évoluer », comme on dit… ben on change de nom. Ça mange pas de pain. Le Macro(n) de l’Elysée, devant l’inefficacité flagrante de Pôle emploi, a décidé que cet organisme risible s’appellerait désormais France-Travail. Il ferait mieux d’expédier les employés de Pôle emploi en stage d’efficacité chez nos formateurs militaires du RSMA. Qui, eux, placent leurs apprentis à 85%. Heureusement que le ridicule ne tue pas.



Roland Hugot 2è Prix de peinture à Paris



Le Réunionnais Roland Hugot, habitant du Sud de la France, s’est mis tardivement à la peinture. C’est pas du tout son domaine de prédilection ; lui, c’est plutôt le vélo et les courses automobiles. Su l’tard, comme on dit, il s’est demandé « Pourquoi pas ? » et s’est lancé dans la gouache, le lavis, les aquarelles, la peinture à l’huile, les collages et toute cette sorte de choses. Deux de ses créations ont retenu l’attention de galeristes parisiens. Et notre Roland, au milieu d’une quarantaine d’exposants, s’est vu remettre le deuxième Prix de l’originalité. Il n’en revient toujours pas. Nous, pour avoir admiré plusieurs de ses créations, n’en sommes pas autrement surpris. Un nouveau grand peintre créole s’est déclaré. So long, master !



Les gloires du Théâtre de Plein-Air



Je suis, j’ai toujours été un ardent défenseur de notre musique locale. Mais il ne faut quand même pas sombrer dans le nombrilisme. Depuis plusieurs mois, parlant du Théâtre de Plein-Air, on ne cite que nos gloires locales. C’est oublier un peu vite que ce même lieu a accueilli nombre de très grandes pointures françaises ou internationales : Memphis Slim, Aznavour, Triangle, Roda Scott, James Brown… Je n’ai rien contre le rougail saucisses, bien au contraire. Mais vous connaissez la truite farcie à la sénégalaise du Ged d’nar ? le m’tsolola mahorais ? le kitouzy malgache ? La chourba marocaine ? A défaut de l’esprit, faut rouve lo zyeu, sinonsa l’estomac.



Stérilisation au Vénézuela



Le successeur du Chavez de sinistre mémoire vient d’avoir une idée mon Dieu qu’elle est bonne. Pour éliminer les problèmes de surpopulation qui entraînent ceux de la sur-paupérisation, il veut ni plus ni moins stériliser les Vénézuéliennes. Hitler voulait en faire autant avec les juives et Staline avec les anti-communistes. Xi JinPing court dans la même direction chez les Ouïgours. On croyait qu’avec l’éducation et la science, l’humanité deviendrait plus compatissante. Tu parles ! L’humain est de plus en plus inhumain, monstrueux, destructeur. C’est bien connu, quand on veut faire semblant de changer les choses, de les faire « évoluer », comme on dit… ben on change de nom. Ça mange pas de pain. Le Macro(n) de l’Elysée, devant l’inefficacité flagrante de Pôle emploi, a décidé que cet organisme risible s’appellerait désormais France-Travail. Il ferait mieux d’expédier les employés de Pôle emploi en stage d’efficacité chez nos formateurs militaires du RSMA. Qui, eux, placent leurs apprentis à 85%. Heureusement que le ridicule ne tue pas.Le Réunionnais Roland Hugot, habitant du Sud de la France, s’est mis tardivement à la peinture. C’est pas du tout son domaine de prédilection ; lui, c’est plutôt le vélo et les courses automobiles. Su l’tard, comme on dit, il s’est demandé « Pourquoi pas ? » et s’est lancé dans la gouache, le lavis, les aquarelles, la peinture à l’huile, les collages et toute cette sorte de choses. Deux de ses créations ont retenu l’attention de galeristes parisiens. Et notre Roland, au milieu d’une quarantaine d’exposants, s’est vu remettre le deuxième Prix de l’originalité. Il n’en revient toujours pas. Nous, pour avoir admiré plusieurs de ses créations, n’en sommes pas autrement surpris. Un nouveau grand peintre créole s’est déclaré. So long, master !Je suis, j’ai toujours été un ardent défenseur de notre musique locale. Mais il ne faut quand même pas sombrer dans le nombrilisme. Depuis plusieurs mois, parlant du Théâtre de Plein-Air, on ne cite que nos gloires locales. C’est oublier un peu vite que ce même lieu a accueilli nombre de très grandes pointures françaises ou internationales : Memphis Slim, Aznavour, Triangle, Roda Scott, James Brown… Je n’ai rien contre le rougail saucisses, bien au contraire. Mais vous connaissez la truite farcie à la sénégalaise du Ged d’nar ? le m’tsolola mahorais ? le kitouzy malgache ? La chourba marocaine ? A défaut de l’esprit, faut rouve lo zyeu, sinonsa l’estomac.Le successeur du Chavez de sinistre mémoire vient d’avoir une idée mon Dieu qu’elle est bonne. Pour éliminer les problèmes de surpopulation qui entraînent ceux de la sur-paupérisation, il veut ni plus ni moins stériliser les Vénézuéliennes. Hitler voulait en faire autant avec les juives et Staline avec les anti-communistes. Xi JinPing court dans la même direction chez les Ouïgours. On croyait qu’avec l’éducation et la science, l’humanité deviendrait plus compatissante. Tu parles ! L’humain est de plus en plus inhumain, monstrueux, destructeur.





Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur