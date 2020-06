Société Les chroniques de tonton Jules #3 - L’Histoire n’intéresse donc plus personne ?

L’Histoire n’intéresse donc plus personne ?



Non seulement c’est le cas mais quant à en tirer les leçons, encore moins.

Certain président de Région, parlant du coronavirus, a dit en public que « La Réunion n’a jamais connu une telle crise ». Euh… Cette pandémie, chez nous, n’a causé aucun décès sinon celui de malades arrivés ici en évacuation sanitaire. Et à ce propos, je dois dire que j’ai honte de certains propos, du style « qu’ils restent chez eux… il faut leur interdire de venir nous polluer… chacun chez soi et les malades seront bien soignés… » On n’est pas plus dégueulasse ! La fraternité de notre devise républicaine, l’empathie, la compassion, la main tendue, l’altruisme, le simple humanisme seraient donc des mots à rayer du Larousse ?

Pour en revenir à notre président, il a oublié qu’il y eut 1917 avec une certaine grippe espagnole qui causa, elle, des milliers de morts partout à travers l’île.

Sans remonter aussi loin dans le temps : dengue et chikoungounya ont déjà leur triste lot de victimes.

Il est vrai qu’il a aussi « oublié » que les ports de Saint-Denis, solides pourtant, ont été balayés par des cyclones surpuissants en raison des houles croisées démentielles sévissant tout le long du Cap-Bernard. Souhaitons que sa NRL chérie ne soit pas soufflée comme la hutte des Trois Petits Cochons !



Une note d’espoir quand-même…



Si l’humour et la dérision sont ce qui nous sauve le mieux de la désespérance, un peu d’optimisme ne fait pas de mal non plus. Je veux parler des flics américains, pas ceux qui assassinent ; les autres.

Je dois avouer que j’ai eu les yeux embués en voyant ces policiers mettre un genou à terre et être chaleureusement embrassés par les manifestants au lieu de se faire lyncher comme on aurait pu le craindre. Les premiers à le faire furent les patrouilleurs à vélo, bientôt suivis par leurs collègues sur-armés. C’est réconfortant.

Le bouffi de White-House doit se préparer à des surprises s’il fait effectivement appel à l’armée. Car il y a, dans les forces armées US, comme dans notre armée française, une belle tradition qui veut que l’on n’obéit pas à n’importe quel ordre. Surtout quand il est manifestement injuste.

Le plus bel exemple, en France… Sous la royauté, un capitaine reçut l’ordre de faire tirer sur la foule des manifestants s’insurgeant contre l’augmentation du prix du pain. Tempête sous un crâne…

Suivi par sa compagnie en armes, le jeune capitaine s’avança seul au-devant des manifestants et leur dit :

« On m’a demandé de faire fusiller la canaille mais je vois qu’il y a parmi vous nombre de braves gens. Je demanderai donc à ceux-ci de s’en aller afin que je puisse faire fusiller la canaille ! »

La place fut vide en moins de temps qu’il n’en faut à Sini pour rentrer en taule. Réconfortant, non ? Je souhaite bien du plaisir au Donald.

Dalleau et Leconstant : le tangue et le tec-tec

Version tropicale de la carpe et du lapin. Ce sont leurs partisans qui doivent être déboussolés. Eux, ils vous expliqueront avec des hypocrisies d’énarques qu’il en va de l’intérêt de la population. Ben voyons ! Leconstant, qui l’est si peu, est un homme de gauche affiché. C’est du moins ce qu’il tente de faire croire depuis des décennies : ex-maire de Saint-Benoît, ex-secrétaire du PS, ex-n’importe quoi, refoulé version « artourne ton case, pod'zèf ! » lors du 1er tour, il refuse farouchement de ne plus être élu. Ce pâle individu, qui s’est essentiellement fait remarquer par son inconsistance crasse, n’a strictement aucune chance de se faire réélire. On se demande même comment il a pu l’être auparavant. Alors, pour rester un notable, il n’hésite pas à se renier, à renier ses amis, à renier toutes ses idées socialistes (parfaitement honorables au demeurant). Il s’allie avec ses adversaires de toujours, les droitistes. Quant au Dalleau de mes roubles ignobles, qui n’a pas eu de mots assez durs contre icelui, qu’il destinait à la Roche Tarpéienne avant que le confinement ne vînt y mettre bon ordre, il lui trouve brusquement toutes les qualités qui font un homme politique, un vrai ! Ils affûtaient déjà grenades pays, Kalachnikov, vitupérations diverses et 32-Dumas. Maintenant ils s’embrassent sur la bouche en dépit des gestes-barrière. Je leur suggère d’utiliser un rasoir électrique : ça leur évitera de se regarder dans une glace !



« Assez fé d’z’enfants, mounoir ! »

Incroyable mais vrai ! Un médecin très connu reçoit un couple d’un âge avancé sinon trop mûr. L’épouse attend son 8è ou 9è enfant. La brave mère est manifestement dans un état d’épuisement pathétique. S’adressant au coquin tout en se doutant bien que c’est perdu d’avance, le brave toubib lui dit : « Oté mounoir, ton madame lé trop fatiguée. I faut arrête fé d’z’enfant. Mette in peu de l’eau dans out’ vin, fait in’ effort ! » Bonhomme se triture les méninges et prenant le docteur au pied de la lettre, lui assène : « Là ou embête à mwin, docteur. Mi boir rien qu’le rhum ».



