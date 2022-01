A la Une .. Les chroniques de Tonton Jules - # 86

Don’t shoot on the pianist ! Est-ce ma faute à moi si les premières nouvelles, les premiers événements de 2022 font la nique à tous les vœux que nous nous sommes adressés ce 1er Janvier ? "Qui veut mentir n’a qu’à parler du temps", disait ma bonne Mamie Francia de Cilaos. Pour les événements, les pieuses méditations, les prédictions les plus raisonnables, c’est du pareil au même. On souhaite sincèrement le meilleur à ceux que nous vouons secrètement aux Gémonies ; les bons se la font mettre profond ; les mauvais se gaussent ; le bon peuple fait grise mine en attendant… le pire. Désolé de ne pas être plus folichon mais à l’impossible, nul n’est tenu. Mais je vous souhaite sincèrement une bonne année quand même… y compris à ceux qui ne m’aiment pas et lycée-de-Versailles, disait l’ami Béru.



Tonton Jules. Par N.P - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 11:44

Catastrophe aux Antilles : l’EFS privatisée



C’est à se suicider d’un grand coup de saint-James… à répétition ! Notre vénéré et sage gouvernement vient de bazarder un des trésors de notre système de santé : l’EFS (établissement français du sang) des Antilles a été bradé à une société privée. Les résultats ne se sont pas fait attendre : licenciements à tours de bras pour motifs à faire pâlir une paramécie. D’abord et d’une, alléger les charges en personnel, car leur but n’est pas de prévoir des stocks mais de faire du fric. Et de deux, motif furonculeux, les personnels non-vaccinés « n’ont rien à foutre chez nous ! » Parce qu’une obligation vaccinale qui flanque la frousse à un organisme d’État, une multinationale n’en a rien à secouer. Une infirmière, sur une chaîne antillaise, expliquait qu’on lui proposait un plan de reclassement, loin de chez elle, dans une branche professionnelle qui lui est totalement étrangère. A trois ans de sa retraite. On a bradé les autoroutes qui rapportaient de l’argent à l’État. On a bradé les PTT qui, aujourd’hui, prennent moins de temps pour envoyer une lettre à Versailles qu’à ma fille à Bois-d’Olive. Décidément, même si ça bassine certains, je ne cesserai jamais de dire tout le mal que je pense de l’ultra-capitalisme.



« 300 choeurs » : des cameramen encore plus nuls que d’hab’ !



Elle était pourtant bien conçue, cette émission de dimanche soir animée par Vincent Niclo : plein de vedettes et des choeurs admirables. Mais vous savez comment ça se passe : il y a des dizaines de caméras et un seul décideur aux manettes centrales, qui manipule l’ensemble selon ses goûts. Ben là, excusez du peu mais son goût est à chier partout. Si ! S’il est normal de portraiturer les vedettes, pourquoi appeler cette émission « les 300 choeurs »… si on ne les voit jamais ? Et pourtant, quelle envolée sublime !



Palmistes, langoustes et tralalilala !



Il y a des présentateurs et présentatrices qui sont vraiment très proches du petit peuple. Sur une chaîne se vantant d’être la 1è, par deux fois, la présentatrice a parlé du menu de fêtes : « Salade palmiste, cari langouste et pâté créole » (à la confiture papaye sans doute, pour parfaire le tableau) ? Dans un pays avec plus de 40% de la population en-dessous du seuil de pauvreté, c’est manquer de tact, y compris quand une de ses collègues parle de « caviar d’Étang-Salé sur une lamelle de foie gras truffé ». Ce que chacun peut se payer, cela va de soi.



Mère Térésa vilipendée en Inde ?!!???



On ne présente plus mère Térésa, la bienfaitrice des bidonvilles de Delhi. Le gouvernement indien vient d’en pondre une bien bonne : il est désormais interdit aux ONG de financer toute association se prévalant de la sainte mère. Sans doute pour masquer sa totale incurie et son incapacité crasse à aider les plus miséreux, tout en multipliant les ponts d’or aux grosses sociétés ?



De Fourcade à Bobby Farrell…



Une radio locale, qui anime une seconde chaîne entièrement musicale de très haute qualité, vient de proposer un hommage à Bobby Farrell. Pour ceux qui ne le savent pas, Farrell était ce clown grotesque et vagissant dansant autour du trio chantant de Bonney M. Lui n’a jamais émis que quelques miaulements grotesques. C’était le 30 décembre ; oubliant de ce fait que Georges Fourcade est parti un 29 décembre et Madoré un 31 décembre. Aucun hommage pour nos inoubliables bardes créoles ! Et on ne cesse de nous abreuver avec « la kiltir créole… ça nout’ péi ça… I fo pas oublié… »



« La personne humaine », ouaf-ouaf-ouaf-arrrggg…



Parlant de Desmond Tutu, pilier de la lutte anti-apartheid, une présidente locale a évoqué un héraut de « la dignité de la personne humaine ». Tant il est difficile, c’est vrai, d’évoquer « la personne animale », babouinesque, mille-pattesque, souriesque, zouritesque et tout ce que vous voudrez…



Toni-la-Prodige



Je me suis régalé à regarder « Prodiges ». Une émission de très haute qualité où l’on reste baba devant l’art et la virtuosité d’interprètes parfois hauts comme trois pommes. Nous nous sommes tous émerveillés devant la prestation malicieuse de cette pianiste moins grande que son clavier, le jeu et le sourire bourrés d’étoiles. Elle n’a que 9 ans et fait montre d’une dextérité sans égale. Une future Rubinstein et je pèse mes mots. Dès les éliminatoires, j’avais prévu la victoire du jeune clarinettiste, exécutant de très haute volée qui est, à 16 ans à peine, l’égal d‘un Sydney Bechet, d’un Claude Luter, d’un Christian Morin… Si fort si jeune ; on se demande où il va s’arrêter. Et j’ai été admiratif devant la prestation vocale de notre Toni-la-Créole, qui vous exécute du Mozart comme qui rigole. Progresser dans le chant lyrique à La Réunion n’est pas chose facile, l’éloignement ne permettant pas les confrontations si profitables. Mais vu ce qu’elle a montré aux Prodiges, nul doute qu’elle n’aille très très loin. C’est tout le bonheur que nous lui souhaitons.