A la Une . Les chroniques de Tonton Jules #27

Cette semaine, Jules Bénard s’intéresse aux lentilles de Cilaos, aux télévangélistes et à un candidat à la mairie de Saint-Denis Par Jules Bénard - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 11:40 | Lu 479 fois

Lentilles Cilaos lé pas cher !



Au JT de ce 14 octobre, j'ai entendu M. Vienne, président de la Chambre d'Agriculture, défendre les intérêts des planteurs de lentilles de Cilaos. Coût de la main-d'oeuvre, longueur de la pousse, épuisement du « battage »... Tout cela est vrai. S'y ajoute que nos lentilles de Cilaos sont d'une qualité supérieure.



Au fait... savez-vous d'où nous viennent ces lentilles qui n'ont tout-de-même pas généré spontanément ici ? Je crois savoir.



Quand j'habitais à Mada, j'ai goûté exactement les mêmes ; des lentilles des Hauts-Plateaux, du côté de Fianarantsoa. Je n'ai eu à faire qu'un rapprochement : nos lentilles Cilaos ont sans doute été acclimatées par d'anciens esclaves, comme bien d'autres plantes et épices.



Ce que le Président Vienne n'a pas dit, pour défendre « ses » lentilles, c'est que même si elles paraissent chères à l'achat, il n'en est rien. J'explique...



Pour toutes les autres variétés, vous devez faire bouillir vos lentilles pour les attendrir, avant de les accommoder à votre goût. Pas besoin de ça avec les lentilles de Cilaos : vous les lavez puis vous les assaisonnez, point barre.



Mais il est un autre avantage : les lentilles de Cilaos « rendent » trois fois leur poids à la cuisson : cent grammes de lentilles donnent 300 grammes de merveille dans votre assiette.



And now, good feeling !







Les télévangélistes et autres fous de Dieu ont raison : Coromachin a été créé par le diable.



Scientifiques et médecins n'y connaissent rien ! La Covid n'est absolument pas un virus ni quelqu'autre petite bébête sournoise. C'est un être vivant malin, perfide, rusé, sournois, créé par Lucifer en personne. C'est un être pensant et malfaisant. La preuve ? A partir de 23 heures, il se fait plus virulent, plus dangereux. C'est pourquoi, dans sa très grande sagesse, notre gouvernement d'abrutis a jugé bon d'obliger à la fermeture des restaurants à partir de 23 heures et s'ils sont pas d'ac, qu'ils crèvent ! Perso, je suis de coeur avec nos amis restaurateurs qui, si ça persiste, finiront tous par fermer boutique.







Eric B. le salisseur, le macotte, le pourrisseur, le verrat



Vision d'horreur ce samedi matin au rond-point du Jardin de l'État. On a cru d'abord rêver mais non, des salauds étaient passés par là. Des milliers de tracts format 21x27, pour le compte d'un candidat, Éric B, illustre inconnu et qui mérite de le rester, candidat à une élection mal définie et on s'en fout. Emportés par le vent, ces papiers nauséabonds allaient d'avant la station de cars jusqu'à la rue de la Source. Le vent étant assez costaud, certains papelards (même pas dignes d'essuyer le cul du diable) s'accrochaient au buste du Bailly de Monthyon, qui ne semblait guère apprécier la sinistre farce. Le slogan de ce triste individu, je vous le donne en mille : « pour un nouveau Saint-Denis ». Ben si c'est ça ta vision d'un nouveau chef-lieu, camarade, d'abord Érika n'a pas trop de soucis à se faire ; quand je pense que éducateurs, auxiliaires d'enseignement, soigneurs, pompiers et tant d'autres s'échinent à répandre le goût, l'amour du propre dans les jeunes cerveaux ; quand on songe que nombre d'associations de bénévoles suent sang et eau pour « apropter » notre île, toi, espèce de porc, tu déverses tes salissures et ta connerie sur un rond-point charmant... Je convie les électeurs du chef-lieu à ne pas verser un seul bulletin dans l'urne pour ce macoteur, ce pourrisseur. Ne serait-ce que pour gommer le sourire béat qu'il affiche sur ses cochonneries.



Je suis emporté là ; limite violent ; injurieux c'est sûr. Je ne change pas une ligne de ce que j'ai écrit. Qu'il retourne à sa soue et à son auge !





Publicité Publicité