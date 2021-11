A la Une . Les chroniques d’un parapluie rose : L’engagisme et La Réunion en poèmes

Kali CY présente son ouvrage "Chronique d’un parapluie rose". Un recueil de poèmes et de nouvelles dans lequel l’auteure s’inspire de l’île et de ses origines pour transcrire son attachement à ses racines. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 06:46





Originaire de l’Est de l’île et descendante d’engagés indiens, Kali Cy a voulu partager cet héritage culturel à travers différents poèmes et nouvelles. En compilant ses écrits, elle est finalement parvenue à les publier sous la forme d’un recueil.



"Ces poèmes et nouvelles vous invitent au voyage, à un voyage à travers le passé. Vestiges immuables qui nous ont été transmis, 'Les Chroniques d’un parapluie rose' est un petit carnet de voyage à travers l’histoire et le temps dans l’Est de La Réunion et même un peu plus loin que les frontières de la côte Est (par exemple, le poème 'L’eau')".



"'Les chroniques d’un parapluie rose' est une façon de faire découvrir ou faire redécouvrir notre île, nos coutumes et nos souvenirs d’une manière un peu plus poétique. Chaque région de notre île a son charme et sa beauté, c’est une invitation à la découverte. Dans ce recueil lyrique, j’ai également souhaité évoquer des souvenirs d’enfance qui m’ont marquée et dans lesquels chacun d’entre nous, réunionnais.es, d’ici ou d’ailleurs, peuvent s’y retrouver", explique Kali Cy.



