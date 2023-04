Les chrétiens fêtent le dimanche des Rameaux

Pour rappel, le dimanche des Rameaux, célébré une semaine avant Pâques, marque dans le Nouveau Testament l'entrée de Jésus à Jérusalem, sous une foule qui l'avait acclamée en tapissant le sol de manteaux et de branches de rameaux.



Après la messe, la tradition chrétienne veut que les rameaux bénis soient emportés par les fidèles pour en orner les croix et les images religieuses dans les maisons, et ce jusqu'à l'année suivante.



C’est en mémoire de ce jour que les chrétiens portent des rameaux, selon les régions.