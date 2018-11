Courrier des lecteurs Les choix de Didier Robert: Un bien triste avenir pour nos enfants et nos petits enfants

Didier Robert est bien responsable de la situation dans laquelle se trouve les Réunionnais aujourd’hui. En se rendant à la région pour lui demander des comptes, les manifestants ne se sont pas trompés. C’est bien lui qui mène notre île droit dans le mur, qui est en train de faire couler le bateau "La Réunion".



Car Didier Robert pense pouvoir "bouche le zieu ban créoles" ek son 100 euros par an. Mais cet argent, c'est l'argent des Réunionnais. Alors li pran dan la poche bann Réunionnais l'argent, et après kan baiseman i pèt, li ardonne azot zot propre l'argent. Et li fé croire li fé in bon nafèr. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Non M. Robert, ces milliards d'euros pour la route RNL, "Rann Nout Larjen", votre salaire supplémentaire de 6800 euros , tout ça c'est l'argent des Réunionnais, des retraités, de la classe moyenne, des artisans, des très petites entreprises, des contrats aidés... toutes ces personnes ont une voiture et sont donc victimes de la politique de Didier Robert.



En plus, il a fait le choix de supprimer le projet de transport en train ou en tram, une preuve supplémentaire qu'il est en train de faire couler le bateau "La Réunion". Car ça veut dire, plus de voitures donc plus d'embouteillage, plus d'accidents, plus de morts et de blessés sur nos routes.



Voila votre responsabilité M. Didier Robert. Quand je dis que vous faites couler le bateau "La Réunion", c'est aussi parce que moins de transports en commun, c'est plus de pollution, plus de déchets (VHU, pièces usagées, batterie, huile etc...) donc moins de développement durable, et un bien triste avenir pour nos enfants et nos petits enfants. Jean Artanch Lu 104 fois





